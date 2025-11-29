Fiatov zaboravljeni SUV i dalje na lageru, dileri ga prodaju uz nevjerovatne popuste

Fiat 500X je povučen sa tržišta Sjedinjenih Država na kraju 2023. godine, ali ovaj krosover i dalje može da se nađe na lageru kod dilera. Zapravo, jedan prodavac u Gejtersburgu, Merilend, i dalje ima deset primjeraka na stanju.

S obzirom na to da proizvođači automobila u SAD već predstavljaju modele za 2027. godinu, nije iznenađenje što se ovi krosoveri nude uz značajne popuste, piše CarScoops.

Četiri najjeftinija vozila su 2023. godište, 500X Pop modeli, koji su originalno koštali 33.785 dolara. Sada su spušteni na 20.999 dolara zahvaljujući izdašnom sniženju od 12.786 dolara.

Auto-moto Fiat Grande Panda sa manuelnim mjenjačem

Za one kojima osnovna verzija ne odgovara, tu su tri primjerka modela 500X Sport koji su koštali 35.865 dolara. Međutim, sniženi su na 21.999 dolara uz uštedu od 13.866 dolara.

Najskuplji 500X Sport, ranije nuđen za 37.115 dolara, sada košta 22.999 dolara, s obzirom na sniženje od 14.116 dolara.

Podsjećamo, Fiat 500X proizvodio se od 2014. do 2024. godine, kada ga je naslijedio novi Fiat 600.

U pitanju je potkompaktni krosover ili SUV-B segmenta, koji je baštinio naslijeđe i retro dizajnerski stil uspješnog Fiata 500 (2007-2024), ali nije bio ni približno popularan kao ovaj gradski "mališan".