Logo
Large banner

Fiatov zaboravljeni SUV i dalje na lageru, dileri ga prodaju uz nevjerovatne popuste

Izvor:

B92

29.11.2025

14:51

Komentari:

0
Фиатов заборављени SUV и даље на лагеру, дилери га продају уз невјероватне попусте

Fiat 500X je povučen sa tržišta Sjedinjenih Država na kraju 2023. godine, ali ovaj krosover i dalje može da se nađe na lageru kod dilera. Zapravo, jedan prodavac u Gejtersburgu, Merilend, i dalje ima deset primjeraka na stanju.

S obzirom na to da proizvođači automobila u SAD već predstavljaju modele za 2027. godinu, nije iznenađenje što se ovi krosoveri nude uz značajne popuste, piše CarScoops.

Četiri najjeftinija vozila su 2023. godište, 500X Pop modeli, koji su originalno koštali 33.785 dolara. Sada su spušteni na 20.999 dolara zahvaljujući izdašnom sniženju od 12.786 dolara.

fijat fiat pixabay фиат фијат

Auto-moto

Fiat Grande Panda sa manuelnim mjenjačem

Za one kojima osnovna verzija ne odgovara, tu su tri primjerka modela 500X Sport koji su koštali 35.865 dolara. Međutim, sniženi su na 21.999 dolara uz uštedu od 13.866 dolara.

Najskuplji 500X Sport, ranije nuđen za 37.115 dolara, sada košta 22.999 dolara, s obzirom na sniženje od 14.116 dolara.

Podsjećamo, Fiat 500X proizvodio se od 2014. do 2024. godine, kada ga je naslijedio novi Fiat 600.

U pitanju je potkompaktni krosover ili SUV-B segmenta, koji je baštinio naslijeđe i retro dizajnerski stil uspješnog Fiata 500 (2007-2024), ali nije bio ni približno popularan kao ovaj gradski "mališan".

Podijeli:

Tagovi:

Fiat

SUV

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нова Фиат Пандина стиже брже него што је планирано?

Auto-moto

Nova Fiat Pandina stiže brže nego što je planirano?

6 mj

0
Фиат враћа још једну легенду

Auto-moto

Fiat vraća još jednu legendu

6 mj

0
Италијански радници послати у Крагујевац да помогну око Гранде Панде

Auto-moto

Italijanski radnici poslati u Kragujevac da pomognu oko Grande Pande

7 mj

0
Гранде Панда богатије опремљена у Француској него у другим земљама

Auto-moto

Grande Panda bogatije opremljena u Francuskoj nego u drugim zemljama

8 mj

0

Više iz rubrike

Не возите се у зимским јакнама: Тест показује колико то може бити опасно

Auto-moto

Ne vozite se u zimskim jaknama: Test pokazuje koliko to može biti opasno

1 d

0
Дување гуме

Auto-moto

Zimi se mijenja pritisak u gumama: Koliko ih treba naduvati

1 d

0
Ово су најпродаванији аутомобили

Auto-moto

Ovo su najprodavaniji automobili

3 d

0
Нијемци дижу руке од волана: Забиљежен драстичан пад свакодневног кориштења аутомобила

Auto-moto

Nijemci dižu ruke od volana: Zabilježen drastičan pad svakodnevnog korištenja automobila

3 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

55

Đorđe Perić i Nemanja Kalajdžić pobjednici Svjetskog trofeja u Francuskoj

21

51

Venecuela osudila izjavu Trampa o zatvaranju vazdušnog prostora

21

42

Centralne vijesti, 29.11.2025.

21

36

Pogođeni su: Više od od 600 poginulih, stravični snimci

21

29

Bivši centar Partizana poziva navijače na radikalan potez

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner