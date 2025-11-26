"Želim da znam ko je vozač koji je upravljao automobilom": Prvo oglašavanje oca poginule Ane

"Moja Ana je bila divno dijete. Studirala je Pravni fakultet i tog dana krenula je na fakultet da plati ispite...", priča sa teskobom u glasu Miloš, otac nestale Ane Radović (20) koja je poslije tri dana od nestanka pronađena danas mrtva u automobilu koji se prevrnuo u betonski propust kod Čačka.

Otac nestale Ane Radović koja je nađena mrtva posle 3 dana potrage pita se samo jedno - ko je vozač koji je upravljao "audijem" koji je iz za sada nepoznatih razloga sletio sa puta u betonski propust. Kako kaže, Ana Radović je tog dana krenula put fakulteta. Porodici je rekla da ima prevoz sa Zlatibora gdje je živjela sa njima.

Hronika Novi detalji tragedije: Ana prije smrti pozvala dva broja

"Ne znam da li ga je poznavala od ranije, ja njega nikada nisam vidio. Moje dijete je bilo divno dijete, naša porodica je skladna, nikakvih problema nije bilo. Želim da znam ko je taj čovjek koji je vozio", kaže neutješni otac.

Podsjetimo, mladić Aleksandar M. (37) iz Tutina, kako se sumnja, sjedio je za volanom automobila "Audi SQ" u kojem je bila nestala Ana Radović (20), nezvanično se saznaje.

Hronika Tužan epilog potrage: Pronađena tijela nestale Ane (20) i njenog prijatelja

Na magistralnom putu Čačak-Požega ekipe hitne službe izvukle su automobil u kojem su bili nestala Ana Radović (20) i njen prijatelj koji su putovali sa Zlatibora gdje je Ana živjela ka Beogradu gdje je studirala.

Svi detalji saobraćajne nesreće

Ana Radović je, kako se nezvanično saznaje uputila dva poziva sa mobilnog telefona nakon saobraćajne nesreće, ali je i iz automobila pozvala i "panik poziv".

Nažalost, tek danas pronađeno je vozilo u kojem su bili, sa tijelom nestale Ane Radović i njenog prijatelja. Na mjestu gdje je pronađen automobil u kojem je tijelo nestale Ane Radović došle su policijske ekipe kao vatrogasci-spasioci koji će da pretraže kompletan teren.

Šta je "panik poziv"

"Panik poziv" koji je dobila Hitna pomoć iz vozila u kojem su bili nestala Ana i njen prijatelj, je funkcija koja omogućava vozaču ili putnicima da automatski ili pritiskom na dugme pozovu hitnu pomoć u slučaju nesreće ili opasnosti.

Ovaj sistem često uključuje:

Automatski poziv (eCall): U novijim vozilima, senzori mogu detektovati ozbiljan sudar (npr. aktiviranje vazdušnih jastuka) i automatski upućuju poziv hitnim službama, šaljući GPS lokaciju vozila.

Ručni poziv: Uvijek postoji i panik taster/SOS dugme koje putnici mogu sami pritisnuti da bi direktno kontaktirali hitne službe ili definisane kontakte

Za sada nije poznato na koji način je iz pronađenog auta upućen poziv Hitnoj pomoći.

Posljednji put da ju je neko od bližnjih čuo

Ana je nestala kada je sa Zlatibora krenula u Beograd prije tri dana, a posljednji poziv imala je sa bratom kada je bila u blizini Čačka. Poziv se dogodio u 18.45, a kako kaže njen otac Miloš, to je bio posljednji put da ju je neko od bližnjih čuo.

"Nakon toga telefon joj je bio dostupan još 13-14 sati, a onda je postala nedostupna", dodaje njen otac.