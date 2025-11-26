Željko Mitrović o otkazima na Pinku

Željko Mitrović je nedavno najavio obračun sa zaposlenima na "Pinku". Tačnije, sa onima koji su pokazali da nisu lojalni.

Neki su se pitali da li je ta njegova objava bila samo način da zastraši neke zaposlene ili je zaista bio ozbiljan. Međutim, kako piše Espreso, Mitrović se nije šalio.

Kako se navodi, na listi za čistku je čak i jedna voditeljka jedne i te kako gledane emisije na "Pinku", ali su ugroženi i neki koji su angažovani u kablovskim televizijama koje su u vlasništvu Mitrovića.

Atmosfera straha i neizvjesnosti među zaposlenima

Navodno, odluke se donose u strogoj tajnosti, iza zatvorenih vrata, a zaposleni koji osjećaju nesigurnost već danima šapuću jedni drugima o tome šta bi moglo da se desi.

Izvor blizak vrhu "Pinka" otkriva da se fokus ne stavlja samo na lojalnost prema kompaniji, već i na one koji su navodno učestvovali u sukobima ili intrigama unutar redakcije.

Neki članovi tima kažu da se osjeća „napeta atmosfera“ i da se svaka izjava ili potez pažljivo posmatra.

Spekulacije o promjenama u programu i novim imenima

Zanimljivo je da se u javnosti sve češće spekuliše i o mogućim promjenama u programu, kao i o novim imenima koja bi mogla da zamijene one sa liste „ugroženih“.

Iako Mitrović lično nije komentarisao detalje, zaposleni su svjesni da posljedice mogu biti ozbiljne, a mnogi već razmišljaju o rezervnim planovima i novim angažmanima.

Kako se situacija bude razvijala, jasno je da će ovaj obračun ostaviti trag u redakciji, a pitanje je ko će uspjeti da izdrži "test lojalnosti" i ko će napustiti Pink.

Podsjetimo, Željko Mitrović je najavio otkaze na Pinku zbog, kako kaže, "nelojalnih i pokvarenih ljudi", a njegova supruga Milica Mitrović je podržala njegovu odluku.

Mitrovićeva zakletva na grobu majke

Mitrović se juče oglasio sa veselja u svojoj palati gdje je proveo krsnu slavu u krugu porodice i prijatelja i otkrio da je donio veliku odluku, prenosi 24sedam.

- Danas je moja slava i dan kada je prošle godine na ovaj dan preminula moja najvoljenija majka! Preuzeo sam slavu i nadam se da sam na dostojan način bar u nekom smislu odmenio moju majku i oca. Ali ovaj dan je poseban za mene, jer sam se juče na majčinom grobu zakleo da ću ispraviti sve nepravilnosti i nepravde u mom životu.

Mojom greškom u sistemu PINK MEDIA GROUP nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi, da ne kažem go*ana, ali pre svega NELOJALNIH i POKVARENIH, tako da ću počistiti svoju kuću bez ikakvih emocija jer je to zavet mojoj majci! Počinjem od onih koji su poslednji i nastali! No mercy! P.S. J****u im majku majčinu pa makar mi to bilo poslednje - napisao je vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, a njegova supruga Milica Mitrović ga je podržala.