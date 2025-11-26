Logo
Umalo katastrofa u BiH: Urušio se krov na zgradi, čitav strop pao u ambulantu

Izvor:

Avaz

26.11.2025

16:40

Foto: Avaz

U Mostaru je danas izbjegnuta tragedija u zadnji čas kada je usljed obilnih padavina došlo od urušavanja krova zgrade u kojoj je smještena ambulanta porodične medicine Doma zdravlja "Stari Grad" na Glavnoj ulici, popularno nazvana, "Šehin". Usljed silnog obrušavanja, odnosno, težine građevinskog materijala, gotovo čitav strop se survao u prostor ambulante.

Katastrofa se dogodila u poslijepodnevnim satima, a kako nam je potvrdio dr. Senad Međedović, direktor Doma zdravlja "Stari Grad" Mostar, medicinsko osoblje je uspjelo reagovati na vrijeme i zajedno s pacijentima napustiti objekat.

- Na sreću, ozlijeđenih osoba nije bilo, ali je osoblje pretrpjelo ogromnu psihičku traumu - kazao je dr. Međedović za "Avaz".

Podsjetio je da je riječ o staroj zgradi koja datira iz austrougarskog perioda i da je zbog katastrofalnih uslova nebrojeno puta do sada apelovao i ukazivao na problem s kojim se suočavaju.

rijeka bosna doboj

Gradovi i opštine

Raste Bosna, poplavljeni podvožnjaci

- Više i ne znam koliko smo puta pozivali nadležne inspekcijske službe, od gradskog, kantonalnog do federalnog nivoa da reaguju i poduzmu neophodne mjere. Ukazivali smo na moguću katastrofu, ali, nažalost, odgovora na naše apele i molbe nije bilo, a očito ni sluha. Kao da su svi prebacivali odgovornost s jednih na druge. Jer, i ranije je usljed obilnih padavina dolazilo do raznih poteškoća, prokišnjavanja i slično. Izgleda da su stanovi, koji su devastirani u privatnom vlasništvu, ali taj objekat je prava ruina i ne daj Bože može doći do kompletnog obrušavanja - rekao nam je dr. Međedović.

Na licu mjesta su sve nadležne službe, a pacijenti koji pripadaju ovoj ambulanti će se preusmjeravati u druge.

(Avaz)

Tagovi:

ambulanta

Mostar

krov

