Logo
Large banner

PREMINUO VAŽAN ČOVJEK ZA RUSKO NAORUŽANjE: On je bio tvorac Iskandera

26.11.2025

16:11

Komentari:

0
ПРЕМИНУО ВАЖАН ЧОВЈЕК ЗА РУСКО НАОРУЖАЊЕ: Он је био творац Искандера

Valerijan Soboljev, glavni inženjer-konstruktor u ruskoj vojnoj kompaniji "CKB-Titan" u Volgogradu, koji je predvodio razvoj lansera za raketne komplekse "Topolj" i "Iskander", preminuo je u Volgogradu u 88. godini.

Lokalni portal Oblvesti izvijestio je da je preminuo poslije duge i teške bolesti, što je za RIA Novosti potvrdio i porodični prijatelj.

Oproštajna ceremonija biće održana ujutru 29. novembra na Centralnom groblju u Volgogradu.

Rođen je u Staljingradu 1938. godine, tokom Drugog svetskog rata bio je evakuisan, a po povratku u rodni grad završio je Staljingradski mašinski institut.

Karijeru je započeo u fabrici "Barikade", gdje je napredovao od inženjera do glavnog konstruktora projektantskog biroa koji će kasnije postati Federalni istraživačko-proizvodni centar Titan-Barikade.

Pod Soboljevim rukovodstvom inženjeri su razvili lanserne sisteme za ključne strateške raketne komplekse, uključujući Pionir, Oka, Topolj, Točka-U i Iskander. Od 1991. do 1994. godine bio je i prvi zamjenik načelnika administracije Volgogradske oblasti.

(Komersant)

Podijeli:

Tagovi:

Iskander

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Искандер, руска ракета

Svijet

Panika zbog snimka: Rusija rasporedila moćni Iskander u srcu Evrope?

2 mj

0
Снимљен разоран удар Искандера, Ланцет спржио Богдана

Svijet

Snimljen razoran udar Iskandera, Lancet spržio Bogdana

5 mj

0
Обмањују америчке ''патриоте'' и заобилазе одбрану: Украјина на мукама због руских ''искандера''

Svijet

Obmanjuju američke ''patriote'' i zaobilaze odbranu: Ukrajina na mukama zbog ruskih ''iskandera''

6 mj

0
Руси користили ''Искандер'': Мета разорена, избио и велики пожар

Svijet

Rusi koristili ''Iskander'': Meta razorena, izbio i veliki požar

6 mj

0

Više iz rubrike

Потврђена пресуда Саркозију

Svijet

Potvrđena presuda Sarkoziju

22 h

0
Израел пријети новим нападима на Либан

Svijet

Izrael prijeti novim napadima na Liban

23 h

0
Драматични снимци из Хонг Конга: Пожар гута небодере, најмање 13 погинулих

Svijet

Dramatični snimci iz Hong Konga: Požar guta nebodere, najmanje 13 poginulih

1 d

0
Захарова: Макронови коментари указују на запљену руске имовине

Svijet

Zaharova: Makronovi komentari ukazuju na zapljenu ruske imovine

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

23

Hapšenje u Kalesiji zbog napada na složbenolice

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner