Logo
Large banner

Zaharova: Makronovi komentari ukazuju na zapljenu ruske imovine

Izvor:

Sputnjik

26.11.2025

14:03

Komentari:

0
Захарова: Макронови коментари указују на запљену руске имовине
Foto: Tanjug/AP

Ruska sredstva, za koja francuski predsjednik Emanuel Makron navodno tvrdi da Evropa može da upravlja, zapravo su zaplenili predstavnici zemalja EU, izjavila je zvanična predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

„Razmislite šta on govori. Izjavio je da samo Evropljani imaju pravo da upravljaju ruskom imovinom, istim sredstvima koja su trenutno na računima zaplijenjena od strane predstavnika zemalja EU“, rekla je Zaharova za radio Sputnjik.

Ментално здравње

Zdravlje

Oslanjanje na vještačku inteligenciju štetno po mentalno zdravlje

Ranije je francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio da bi više volio da Evropljani upravljaju zamrznutom imovinom Rusije.

Podijeli:

Tagovi:

Emanuel Makron

Marija Zaharova

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Одобрени милиони: Ускоро исплата накнаде од 1.000 КМ

Društvo

Odobreni milioni: Uskoro isplata naknade od 1.000 KM

1 d

0
Ослањање на вјештачку интелигенцију штетно по ментално здравље

Zdravlje

Oslanjanje na vještačku inteligenciju štetno po mentalno zdravlje

1 d

0
Из Словеније стигле добре вијести за грађане БиХ, али могућ проблем

Društvo

Iz Slovenije stigle dobre vijesti za građane BiH, ali moguć problem

1 d

0
Врањеш: И данас потврђено да Мађарска снажно остаје уз Српску

Republika Srpska

Vranješ: I danas potvrđeno da Mađarska snažno ostaje uz Srpsku

1 d

0

Više iz rubrike

Ужас у Бечу: Отац избо ножем кћерку, њену везу сматрао срамотом за породицу

Svijet

Užas u Beču: Otac izbo nožem kćerku, njenu vezu smatrao sramotom za porodicu

1 d

0
Орбан: Продуктиван састанак са делегацијом Српске

Svijet

Orban: Produktivan sastanak sa delegacijom Srpske

1 d

1
Састанак Путина и Лукашенка: Минск спреман да буде домаћин преговора о Украјини

Svijet

Sastanak Putina i Lukašenka: Minsk spreman da bude domaćin pregovora o Ukrajini

1 d

0
Трећи дан штрајка у Белгији: Летови отказани, јавни превоз и школе паралисани

Svijet

Treći dan štrajka u Belgiji: Letovi otkazani, javni prevoz i škole paralisani

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

27

Mina Kostić se udaje za čovjeka kog još nije vidjela uživo:Oktrila kada će se upoznati

14

23

Hapšenje u Kalesiji zbog napada na službeno lice

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner