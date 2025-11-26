Ruska sredstva, za koja francuski predsjednik Emanuel Makron navodno tvrdi da Evropa može da upravlja, zapravo su zaplenili predstavnici zemalja EU, izjavila je zvanična predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

„Razmislite šta on govori. Izjavio je da samo Evropljani imaju pravo da upravljaju ruskom imovinom, istim sredstvima koja su trenutno na računima zaplijenjena od strane predstavnika zemalja EU“, rekla je Zaharova za radio Sputnjik.

Ranije je francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio da bi više volio da Evropljani upravljaju zamrznutom imovinom Rusije.