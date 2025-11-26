Užas u Beču: Otac izbo nožem kćerku, njenu vezu smatrao sramotom za porodicu

Djevojčica (15) zadobila je teške povrede nakon što ju je otac izbo nožem u Beču, prenose mediji.

Prema policijskim navodima, otac (50) je prvo tukao petnaestogodišnju djevojčicu pesnicama, a zatim ju je izbo kuhinjskim nožem.

Djevojčica je zadobila ubodne rane na vratu, glavi i leđima.

Ona je uspjela da pobjegne i ode do jedne doktorske ordinacije. Samo se srušila ispred ordinacije, a djevojčicu je pronašla unuka doktora i odmah ga pozvala da izađe.

Ljekar je prepoznao da je djevojka ozbiljno povređena i odmah joj je pružio pomoć.

"Još uvijek je mogla da govori, rekla mi je da je sve boli", ispričao je za Hojte ljekar koji je djevojčici spasio život.

Nakon što ju je zbrinuo, helikopter je djevojčicu prevezao do bolnice gdje je hitno operisana.

Austrijski mediji prenose da je motiv napada pokušaj ubistva iz časti.

On se navodno nije slagao sa njenom vezom i smatrao je da je njena veza s jednim dečkom velika sramota za njihovu porodicu.

Kobne večeri, on se sa kćerkom posvađao, a onda ju je u jednom trenutku i fizički napao.

Nakon napada, otac je uhapšen i nalazi se u pritvoru. Oružje, tačnije kuhinjski nož, pronađen je na licu mjesta, piše Telegraf.