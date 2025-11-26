Logo
Large banner

Nova tragedija u Srpskoj: Poginuo pješak

Autor:

Stevan Lulić

26.11.2025

14:57

Komentari:

0
Нова трагедија у Српској: Погинуо пјешак
Foto: ATV

Pješak V.B. iz Bijeljine poginuo je juče u teškoj saobraćajnoj nesreći u ovom gradu.

Nesreća se dogodila oko 17,10 časova u ulici Majevička.

Шљивић-Николина-Инстаграм

Republika Srpska

Nikolina Šljivić dobila novu funkciju

"U nezgodi je učestvovao putnički automobil marke Opel kojim je upravljalo lice R.S. iz Bijeljine i pješak lice V.B. iz Bijeljine koje je usljed zadobijenih povreda preminulo u zdravstvenoj ustanovi u Bijeljini", navodi se u saopštenju Policijske uprave Bijeljina.

Несрећа-Аном Радовић

Hronika

Ko je muškarac koji je stradao sa Anom u audiju

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a uviđaj lica mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

nesreća

Bijeljina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цвијановић: Сарајево поново изгубљено у времену и простору

BiH

Cvijanović: Sarajevo ponovo izgubljeno u vremenu i prostoru

23 h

0
Дарко Лазић се нашалио на рачун саобраћајке и снимио рекламу

Scena

Darko Lazić se našalio na račun saobraćajke i snimio reklamu

23 h

0
ЦИК: Почиње бројање непотврђених гласачких листића

BiH

CIK: Počinje brojanje nepotvrđenih glasačkih listića

23 h

0
Врбас Горњи Вакуф

Gradovi i opštine

Izdato upozorenje za roditelje i učenike: Vrbas u porastu

23 h

0

Više iz rubrike

Ко је мушкарац који је страдао са Аном у аудију

Hronika

Ko je muškarac koji je stradao sa Anom u audiju

23 h

0
ОЈТ тражи једномјесечни притвор за Игора Арсенића

Hronika

OJT traži jednomjesečni pritvor za Igora Arsenića

23 h

1
Илустрација

Hronika

Hapšenje u Gradišci: Rumuni krali kozmetiku

1 d

0
Изгорио камион код Тузле

Hronika

Kod Tuzle izorjela dva kamiona

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

04

Košarac: Prijateljske veze Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH

14

02

Bitno: Femicid i nasilje nad ženama

14

01

Do Nove godine ova dva znaka ulaze u najbogatiji period života

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner