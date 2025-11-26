Nova tragedija u Srpskoj: Poginuo pješak

Autor:Stevan Lulić
Pješak V.B. iz Bijeljine poginuo je juče u teškoj saobraćajnoj nesreći u ovom gradu.
Nesreća se dogodila oko 17,10 časova u ulici Majevička.
"U nezgodi je učestvovao putnički automobil marke Opel kojim je upravljalo lice R.S. iz Bijeljine i pješak lice V.B. iz Bijeljine koje je usljed zadobijenih povreda preminulo u zdravstvenoj ustanovi u Bijeljini", navodi se u saopštenju Policijske uprave Bijeljina.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a uviđaj lica mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina.
