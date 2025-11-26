OJT traži jednomjesečni pritvor za Igora Arsenića

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka predložilo je Osnovnom sudu da se Igoru Arseniću predloži jednomjesečni pritvor zbog prijetnji gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću.

Arsenić je uhapšen juče nakon što je Stanivuković prijavio da je napadnut na Banj brdu.

Tužilaštvo je pritvor za Arsenića zatražilo zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

"Osumnjičeno lice je dana 24.11.2025.godine, oko 20.15. časova, na stazi za rekreaciju prema spomeniku Banj brdo, Grad Banja Luka, prišao oštećenom Stanivuković Drašku gradonačelniku Grada Banja Luka, te mu uputio prijetnje da će mu ugroziti život i tijelo, što je kod oštećenog izazvalo strah za ličnu bezbjednost i život", navedeno je iz OJT Banjaluka.

Stanivuković je juče na konferenciji za novinare rekao da mu se Arsenić, tokom šetnje na Banj brdu, unio u lice i počeo da mu prijeti.

"On je skinuo torbu, želio da se tuče, ja sam ostao miran što je najbitnije", rekao je juče Stanivuković.