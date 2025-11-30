Da li klasična ručna kočnica izumire? Manje od 10 % novih automobila je koristi

Istraživanja pokazuju da manje od 10 procenata novih automobila, uglavnom u nižim segmentima, trenutno ima klasičnu ručnu kočnicu. Neki od njih čak nude obe opcije. Ovo predstavlja dramatičan pad od 30 procenata u odnosu na 2018. godinu.

Od 42 nova automobila lansirana 2024. godine na glavnim evropskim tržištima, samo jedan - Dačija Spring - nudio je standardnu ručnu kočnicu. S obzirom na to da mnogi proizvođači prelaze na električna vozila do kraja ove decenije, tradicionalna ručna kočnica će vjerovatno izumrijeti u novim automobilima do početka 2030-ih.

Električna parking kočnica (EPB) postala je standardna kod većine novih modela koji su trenutno u prodaji. Glavni razlozi za prelazak su automatizacija, ušteda prostora u kabini, integracija sa bezbjednosnim sistemima i olakšavanje proizvodnje elektrifikovanih vozila.

Auto-moto Nijemci dižu ruke od volana: Zabilježen drastičan pad svakodnevnog korištenja automobila

Klasična ručna kočnica, za neke je alat za zabavu u vožnji, za druge jednostavna bezbjednosna karakteristika koja se koristi prilikom parkiranja vozila, a za treće bezbjednost pri kretanju na brdu i duševni mir u vezi sa održavanjem. Međutim, posljednjih godina, tradicionalna ručna kočnica nestaje iz modernih automobila, jer ju je zamijenilo elektronsko rješenje, takozvana električna parking kočnica koja se aktivira dugmetom.

U proteklih pet godina, mnogi proizvođači su eliminisali tradicionalnu ručnu kočnicu u korist dugmeta. Neki od njih su je ostavili u nižim nivoima opreme.

Danas, Alfa Romeo, DS, Honda, Jaguar, Lend Rover, Leksus, Mercedes-Benc, Porše i Volvo više nemaju automobil sa ručnom kočnicom na tržištu. S druge strane, postoje i neki drugi brendovi (Hjundai, Folksvagen, Dačija, Škoda, Opel, Mazda, Tojota, itd.) koji nude ručnu kočnicu u određenim pristupačnijim ili, obrnuto, u sportskim modelima.

Auto-moto Ne vozite se u zimskim jaknama: Test pokazuje koliko to može biti opasno

Na početku novog milenijuma, BMW serije 7 E65 i Lancia Thesis bili su prvi serijski automobili koji su imali električnu ručnu kočnicu. Drugim riječima, mehanička poluga ili pedala zamijenjena je električnim dugmetom. Danas su električne ili preciznije, elektromehaničke ručne kočnice uobičajene čak i u jeftinim automobilima.

Većini starijih vozača u auto-školama je savjetovano da što manje koriste ručnu kočnicu. Ovaj savjet je djelimično došao zbog loših iskustava sa ručnom kočnicom kada je mehanizam u doboš kočnicama mogao da blokira, ili je sajla mogla da otkaže, pa kočnica nije mogla da se otpusti.

Takođe, većina novih automobila ima funkciju ''hill holder“, koja olakšava pokretanje na brdu bez potrebe za ručnom kočnicom, što njenu korisnu i praktičnu stranu čini sve manje važnom i korisnom, prenosi Kliks.