Audi uklanja dugmad osjetljiva na dodir sa volana i vraća fizičke kontrole

01.12.2025

09:22

Ауди уклања дугмад осјетљива на додир са волана и враћа физичке контроле
Foto: Alexander Pöllinger/Pexels

Audi je govorio o nadogradnjama koje će biti donijete modelima za 2026. godinu, uključujući modifikovani volan sa fizičkim kontrolama za elektroniku.

Audi priprema seriju ažuriranja za modele A5, A6, Q5, A6 e-tron i Q6 e-tron. To nisu samo promjene softvera ili nadogradnje bezbjednosnih sistema, jer brend tvrdi da će one učiniti neke od njegovih najpopularnijih modela prijatnijim za vožnju.

Glavne transformacije se tiču enterijera. Kao i Folksvagen, Audi je priznao da dugmad osjetljiva na dodir na volanu nisu bila popularna kod kupaca, pa će od 2026. godine pomenuti modeli dobiti novi volan sa dva fizička točka. Ovi točkovi će vratiti taktilnu preciznost koja je nedostajala elementima osjetljivim na dodir.

hitna pomoc

Svijet

Trudnica ''audijem'' podletjela pod kamion: Poginula na mjestu nesreće

Kupci modela S5 i S6 e-tron mogu računati na Dynamic Plus režim. Audi obećava da će u potpunosti otkriti dinamiku oba modela i omogućiti kontrolisano proklizavanje zadnje osovine, uprkos naprednom quattro sistemu pogona na sva četiri točka i sistemu raspodjele sile kočenja.

Sistem regenerativnog kočenja je poboljšan za sve modele bazirane na Premium platformi Electric (PPE). Vozači će moći da koriste potpuni režim rada sa jednom pedalom, što omogućava automobilu da se glatko zaustavi bez korišćenja kočnica.

Audi takođe uvodi napredniju verziju sistema pomoći vozaču na modelima na platformama PPE i PPC. Od sljedeće godine, ovi automobili će imati sistem za autonomnu promjenu trake, gdje vozač treba samo da aktivira pokazivač pravca, a automobil će učiniti sve što je potrebno da izvrši promjenu.

rucna pixabay

Auto-moto

Da li klasična ručna kočnica izumire? Manje od 10 % novih automobila je koristi

Postojaće i funkcija učenja parkiranja sposobna za autonomnu vožnju do 200 metara na privatnoj teritoriji, prateći sačuvanu rutu do ili sa parking mjesta.

Takođe, počev od sljedeće godine, novi A6 će imati digitalna matrična LED prednja i digitalna OLED zadnja svjetla sa adaptivnim svjetlosnim potpisima.

Neki modeli će moći da budu opremljeni integrisanom kamerom postavljenom blizu retrovizora. Ova 4K kamera snima video tokom vožnje i tokom parkiranja.

Audi je takođe dodao nekoliko podešavanja raspoloženja ili ''svijetova osjećaja“ u enterijer, koji podešavaju unutrašnje osvjetljenje, zvuk, kontrolu klime i funkcije masaže. Ugrađeni sistem za igre je takođe ažuriran kako bi omogućio povezivanje kontrolera putem Blututa, prenosi Kliks.

