Stanarević za ATV: Sve trake prohodne, nije bilo udesa na autoputu

Vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Slobodan Stanarević istakao je za ATV da su sve ekipe na terenu od noćas kada je počeo padati snijeg, te da su sve trake prohodne.

On je istakao da je došlo do dezinformacije da je kamion bio zaglavljen na autoputu "9.januar".

"To nije bilo na autoputu nego na putu između Doboja i Stanara", istakao je Stanarević.

On je istakao da su 17 kamiona u pogodnu i da su sve ekipe angažovane.

"Što se tiče autoputeva i prohodnosti, za sada nema nikakvih problema niti je bilo", rekao je Stanarević.

On je savjetovao vozače da ne idu na autoput ako nemaju zimske gume i da se pridržavaju ograničenja te da ne prestižu grtalice.

"Kada prestižete grtalice ulazite u situaciju da snijeg još nije očišćen. Budite strpljivi", poručio je Stanarević.

On je istakao da se nada da će se poslije 17 časova situacija stabilizovati.