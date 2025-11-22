Dodik sa Vučićem: Nastavljamo da čuvamo jedinstvo srpskog naroda, stabilnost i snagu Srpske i Srbije

22.11.2025
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastali su se danas u Beogradu, gdje su razgovarali o svim političkim i ekonomskim pitanjima od značaja za Srbiju, Republiku Srpsku i region.
- Danas još jednom - rame uz rame. Aleksandar Vučić i ja nastavljamo da čuvamo ono što je najvažnije: jedinstvo srpskog naroda, stabilnost i zajedničku snagu Republike Srpske i Srbije. Kad god je važno, djelujemo zajedno - istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Kako on navodi, to je put Srpske i Srbije, kao i obaveza.
Sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem @avucic i razgovor o svim političkim i ekonomskim pitanjima od značaja za Srbiju, Republiku Srpsku i region.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 22, 2025
- Podržao sam napore koje predsjednik Vučić ulaže u cilju iznalaženja za Srbiju najboljeg rješenja za problem NIS-a, kako bi se obezbijedila energetska stabilnost Srbije. Vjerujem da će to rješenje biti ubrzo pronađeno i da će rafinerije u Novom Sadu i Pančevu nesmetano nastaviti rad. Upoznao sam predsjednika Vučića da je situacija u Republici Srpskoj stabilna i bezbjedna, kao i s našim aktivnostima koje su usmjerene isključivo na poštovanje slova Dejtonskog sporazuma - dodao je Dodik.
Prethodno je Vučić na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram objavio da se sastao sa Dodikom.
