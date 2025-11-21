Cvijanović Helezu: Čemu nervoza?

Povodom tvrdnji Zukana Heleza da je slavila Dan državnosti, srpski član Predsjedništva, Željka Cvijanović je poručila da su pionirske kape i obilježavanje praznika iz tog perioda bili odraz vremena i društvenog dogovora koji je tada važio.

"Što se naslova tiče, prije 50 godina smo svi nosili pionirsku kapu i slavili sve što je pripadalo tom periodu. Odraz vremena i društvenog dogovora koji je tada važio", poručila je ovo Cvijanovićeva povodom izjava Zukana Heleza da je slavila Dan državnosti.

Poručila je da se u Republici Srpskoj obilježava Dejtonski sporazum.

"Inače, čemu nervoza? Mi u Republici Srpskoj obilježavamo Dejtonski sporazum, prihvatajući zemlju koja je njime nastala. Nismo iskazivali ambicije da ga nametnemo Federaciji BiH. Helez obilježava praznik koji je nastao u vrijeme sasvim drugačijeg poretka, kojeg smo ostavili iza sebe", istakla je Cvijanovićeva.

Dodaje da Helez ima pravo da ga obilježava, ali da nema pravo da ga nameće drugima.

"On, naravno, ima pravo da ga obilježava, ali nema pravo da ga nameće drugima. Obmana je tvrditi da je praznik "državnosti" cijele BiH. Uostalom, licemjerno je da 25. novembar slave baš oni koji su 1. marta preglasavanjem srušili ono pozitivno što je u sebi taj datum sadržio, a to su jednakost i konstitutivnost naroda", naglasila je Cvijanovićeva.

Ističe da što se tiče antifašizma, Srbi su bili nosioci antifašističke borbe u BiH.

"O tome svjedoče nepobitne istorijske i statističke činjenice, kao što su broj boraca i žrtava. Znači, Helezova "predavanja" na tu temu su suvišna", jasna je Cvijanovićeva.

Dodaje da je tema nešto drugo, pa da valja to ponoviti.

"Tema je nešto drugo, pa valja ponoviti: BiH nema zakon o praznicima, što znači da se oni utvrđuju i obilježavaju na nivou entiteta. Federacija BiH ne obilježava Dejtonski sporazum, jer bošnjačka politička elita ne prihvata postojanje Republike Srpske, a ni konstitutivnost naroda. BiH nema ni dan državnosti, ni dan nezavisnosti, ni dan bilo čega, dok se o tome ne postigne dogovor svih u BiH. A, dogovora nema već cijelih 30 godina. Tako je, kako je", zaključila je Cvijanovićeva.