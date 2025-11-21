Logo
Large banner

Cvijanović Helezu: Čemu nervoza?

Izvor:

ATV

21.11.2025

20:39

Komentari:

0
Цвијановић Хелезу: Чему нервоза?
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Povodom tvrdnji Zukana Heleza da je slavila Dan državnosti, srpski član Predsjedništva, Željka Cvijanović je poručila da su pionirske kape i obilježavanje praznika iz tog perioda bili odraz vremena i društvenog dogovora koji je tada važio.

"Što se naslova tiče, prije 50 godina smo svi nosili pionirsku kapu i slavili sve što je pripadalo tom periodu. Odraz vremena i društvenog dogovora koji je tada važio", poručila je ovo Cvijanovićeva povodom izjava Zukana Heleza da je slavila Dan državnosti.

Poručila je da se u Republici Srpskoj obilježava Dejtonski sporazum.

"Inače, čemu nervoza? Mi u Republici Srpskoj obilježavamo Dejtonski sporazum, prihvatajući zemlju koja je njime nastala. Nismo iskazivali ambicije da ga nametnemo Federaciji BiH. Helez obilježava praznik koji je nastao u vrijeme sasvim drugačijeg poretka, kojeg smo ostavili iza sebe", istakla je Cvijanovićeva.

Dodaje da Helez ima pravo da ga obilježava, ali da nema pravo da ga nameće drugima.

Плави стуб на путу у Њемачкој

Auto-moto

Nisu radari: Čemu služe ovi stubovi pored puta

"On, naravno, ima pravo da ga obilježava, ali nema pravo da ga nameće drugima. Obmana je tvrditi da je praznik "državnosti" cijele BiH. Uostalom, licemjerno je da 25. novembar slave baš oni koji su 1. marta preglasavanjem srušili ono pozitivno što je u sebi taj datum sadržio, a to su jednakost i konstitutivnost naroda", naglasila je Cvijanovićeva.

Ističe da što se tiče antifašizma, Srbi su bili nosioci antifašističke borbe u BiH.

"O tome svjedoče nepobitne istorijske i statističke činjenice, kao što su broj boraca i žrtava. Znači, Helezova "predavanja" na tu temu su suvišna", jasna je Cvijanovićeva.

Dodaje da je tema nešto drugo, pa da valja to ponoviti.

"Tema je nešto drugo, pa valja ponoviti: BiH nema zakon o praznicima, što znači da se oni utvrđuju i obilježavaju na nivou entiteta. Federacija BiH ne obilježava Dejtonski sporazum, jer bošnjačka politička elita ne prihvata postojanje Republike Srpske, a ni konstitutivnost naroda. BiH nema ni dan državnosti, ni dan nezavisnosti, ni dan bilo čega, dok se o tome ne postigne dogovor svih u BiH. A, dogovora nema već cijelih 30 godina. Tako je, kako je", zaključila je Cvijanovićeva.

Podijeli:

Tag:

Željka Cvijanović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Жена без свијести пронађена насред пута - сва је у модрицама

Hronika

Žena bez svijesti pronađena nasred puta - sva je u modricama

1 h

0
Плави стуб на путу у Њемачкој

Auto-moto

Nisu radari: Čemu služe ovi stubovi pored puta

1 h

0
Кришто: Европска комисија усвојила Реформску агенду за БиХ

BiH

Krišto: Evropska komisija usvojila Reformsku agendu za BiH

1 h

0
Спремите се: Температура иде 10 степени испод нуле

Društvo

Spremite se: Temperatura ide 10 stepeni ispod nule

1 h

0

Više iz rubrike

Ковачевић: Глас за Карана одбрана права нашег народа да сам бира

Republika Srpska

Kovačević: Glas za Karana odbrana prava našeg naroda da sam bira

1 h

0
Почиње период зимског одржавања путева

Republika Srpska

Počinje period zimskog održavanja puteva

1 h

0
Основна школа "Бранко Ћопић" у Доњем Дубовику добија нови минибус

Republika Srpska

Osnovna škola "Branko Ćopić" u Donjem Duboviku dobija novi minibus

2 h

0
МУП Српске обиљежио крсну славу Аранђеловдан

Republika Srpska

MUP Srpske obilježio krsnu slavu Aranđelovdan

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

21

U toku obnova zgrade opštine i osnovne škole u Šekovićima

21

18

AKK "Ivo Andrić": Prijateljstvo piše košarkašku priču

21

16

Sutra je sveti Nektarije Eginski: Obavezno izgovorite ove riječi

21

09

UŽIVO: Bitno, 21.11.2025.

21

04

Kamion skliznuo sa ceste, automobil u kanalu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner