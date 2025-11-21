Logo
Krišto: Evropska komisija usvojila Reformsku agendu za BiH

Izvor:

Agencije

21.11.2025

19:56

Predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto izjavila je za Fenu da je na samitu u Tirani potvrđeno da je Evropska komisija usvojila Reformsku agendu za BiH.

Krišto je kazala da će u srijedu naredne sedmice uslijediti i zvanična potvrda prema institucijama Bosne i Hercegovine.

Na Samitu lidera zemalja regiona i Evropske unije, održanom u Tirani, Krišto je zajedno s komesarkom EU za proširenje Martom Kos i drugim visokim evropskim zvaničnicima razgovarala o novim inicijativama za jačanje regionalne saradnje i ekonomskog povezivanja.

Kako je navela, nakon potvrde Reformske agende slijedi imenovanje koordinatora i ratifikacija dva sporazuma - Sporazuma o ratificiranju i Sporazuma o zajmu.

"Na samitu je rečeno da očekuju ratifikaciju oba sporazuma kako bismo s drugim zemljama u regiji nastavili u korak s implementacijom ovog važnog projekta", kazala je Krišto.

Predstavljene su i četiri nove inicijative u okviru Plana rasta, među kojima je mapa puta za roming, mehanizmi saradnje zemalja regiona i EU radi smanjenja troškova i poboljšanja usluga, kao i inicijative koje se odnose na tvornicu umjetne inteligencije i industrijski dijalog.

"Sve su to teme koje doprinose ukupnom rastu i razvoju zemalja EU", navela je Krišto.

Ona je podsjetila i na proces pristupanja BiH SEPA, ističući da su četiri zemlje regiona već završile taj proces i osjetile njegove benefite.

"U ovoj godini smo u fazi podnošenja predaplikacije, a sljedeće godine bismo mogli podnijeti i zvaničnu aplikaciju", rekla je Krišto.

Na samitu je ponovo otvoreno i pitanje problema profesionalnih vozača u kontekstu zelenih koridora, koje je ranije razmatrano i u Skoplju.

"Postoji politička volja i nadamo se da će biti uskoro riješeno", dodala je.

Krišto je informisala evropske zvaničnike i o političkoj situaciji u BiH, naglasivši da se zemlja nalazi "u fazi političke konsolidacije i konsolidacije institucija".

"Dobro je što je usvojen budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2025. godinu, što je od velikog značaja za reformske procese", kazala je.

Govoreći o evropskom putu BiH, Krišto je naglasila važnost usvajanja dva zakona i imenovanja glavnog pregovarača.

