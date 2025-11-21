Stabilna i dogovorom uređena BiH - jedini put da zemlja krene naprijed

Dejton je jedina garancija svijetloj budućnosti BiH, ali i garant političke autonomije Republike Srpske. A stabilna i dogovorom uređena BiH - u kojoj se glas svakog naroda jednako čuje - jedini je put da ova zemlja krene naprijed, poruka je vršioca dužnosti predsjednika Srpske.

„Činjenica da Republika Srpska nastavlja odano da proslavlja ovaj događaj uzastopno 30 godina, uprkos drugačijim stavovima političkog Sarajeva, jasan je indikator političke predanosti srpskog naroda da se održi mir i stabilnost u BiH. To je dokaz da Srbi nisu agresori, već da su branili svoje istorijsko pravo na političku autonomiju u BiH. U istoriju BiH utkano je nasljeđe i srpskog naroda“, izjavila je vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić.

Ono što je najvažnije od Dejtonskog mirovnog sporazuma jeste da imamo mir, poručuje Ramiz Salkić. Ipak, kaže, Sporazum nije napravljen kao trajna kategorija.

„Oni koji su kreirali Dejtonski mirovni sporazum nisu mogli predvidjeti šta će biti za 30 ili 50 godina. Zbog toga je ostavljena mogućnost u Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu BiH da se razvijaju institucije koje će jačati kapacitete, snagu i opredjeljenje države za dalje integracije u međunarodne asocijacije", rekao je bivši potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić.

Nezadovoljni su Hrvati položajem u BiH. Opet se treći entitet stavlja u prvi plan.

"Tu naravno postoji nekoliko različitih modaliteta, ali u svakom slučaju simetrična federalizacija, u kojoj će sva tri konstitutivna naroda i u teritorijalnom smisli biti jednako tretirana. Da budem potpuno jasan, gdje ćemo imati i federalnu jedinicu s hrvatskom većinom", kazao je predsjednik Glavnog odbora HNS-a BiH Božo Ljubić.

BiH može da postoji samo kao složena država, poruka je člana delegacije na pregovorima u Dejtonu. Zato je, kaže Radomir Lukić, važnost očuvanja osnovnih ideja Dejtonskog mirovnog sporazuma bitna kako za Srpsku, tako i za BiH.

„BiH je složena država, sastavljena iz dva entiteta u kojoj tri konstitutivna naroda u zajednici s ostalim građanima tvore sve što jeste važno za BiH. Ona je zemlja u kojoj će razlike postojati, u kojoj će postojati različita viđenja brojnih elemenata unutrašnje i spoljne politike, brojnih elemenata unutrašnjeg prava i to neće nikada moći da prestane. To na kraju krajeva ne prestaje ni u mnogo srećnijim, stabilnijim zemljama. Utoliko je sve ovo zasluga ovog ustavnog uređenja BiH bez koga ona ne bi mogla da bude ni mirna, a stabilna je onoliko koliko međusobne razlike i međusobne saglasnosti to u svakom pogledu dopuštaju“, objasnio je član delegacije na pregovorima u Dejtonu Radomir Lukić.

Politika Srba je očuvanje Dejtona i Srpske, čulo se iz Srbije, države koja je garant Dejtonskog sporazuma.

"U istorijskom smislu, ovo je nešto što će i za 50 godina imati još veći značaj nego što je danas, ali moramo da sačuvamo, ne smemo da dozvolimo da se izvrši revizija Dejtonskog sporazuma. Odnosno, mi podržavamo odluke srpskog naroda. Sporazum postoji, on može da se menja samo uz saglasnost oba entiteta i sva tri naroda u BiH“, naglasio je predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić.

Srpska strana je Dejton shvatila kao put ka miru, kao trasiranje novih puteva za normalan suživot. S druge strane, Sarajevo je Dejton doživjelo kao pauzu u pokušaju realizacije maksimalističkih ratnih ciljeva, ocjena je istoričara.

„I nažalost, Sarajevo je imalo podršku značajnog dijela Zapada u sabotiranju Dejtona. Tako da smo imali situaciju da Srbi iskreno ulaze u formatiranje BiH u skladu sa Dejtonom i pokušavaju da na novi način funkcionišu sa druga dva naroda, dok partneri, zapravo nisu partneri, već oni koji nastavljaju u mirnodopskim okolnostima rat protiv Srba sa ciljem da se BiH pretvori u centralizovanu državu“, podsjetio je istoričar i politički analitičar Dragomir Anđelković.

Hrvatski i bošnjački članovi Predsjedništva BiH Dejton spomenu samo u pogledu revizije. Ili kada treba tamo da odu. Kao u maju ove godine kada su svi članovi Predsjedništva išli, a dvojac se sastao sa troje senatora, te Svenom Alkalajem. Ovaj put je Komšić otputovao u Vašington. Među govornicima na konferenciji povodom 30. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma bili su i Majk Tarner, Dejmien Marfi, Valentin Incko, Zlatko Lagumdžija.