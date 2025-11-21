Logo
Sarajevu bitniji izbori u Srpskoj nego rasprava o ''nelegalnim radnjama Nikšića''

ATV

21.11.2025

16:58

0
Сарајеву битнији избори у Српској него расправа о ''нелегалним радњама Никшића''

Na današnjoj 16. hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH trebalo je da bude održana rasprava o spornim prepiskama članova Vlade FBiH i Federalne uprave policije, ali je dnevni red srušen.

Nakon dugotrajne i poprilično burne rasprave, poslanici su glasali da se ne prihvati predloženi dnevni red. Ukupno je 40 glasalo za usvajanje dnevnog reda i to nakon pojedinačnog izjašnjavanja, što je 10 manje od potrebnih 50 glasova. Njih 39 je bilo protiv, a troje je bilo suzdržano, piše "Kliks".

šolaja

BiH

Šolaja: Pozivi iz FBiH nastavak saradnje na trasiranju puta politici ka Sarajevu

Inače, predložen dnevni red imao je jednu tačku koja je glasila: “Informacija o navodnim nelegalnim radnjama premijera Nermina Nikšića i uplitanje u rad policijskih organa Federacije BiH”.

Tokom rasprave u Predstavničkom domu došlo je do ozbiljnih rasprava između zastupnika i predsjedavajućeg ovog doma Dragana Miokovića (NS).

Međutim, Mioković se nije raspravljao samo s opozicionim poslanicimaa, već i sa svojim bivšim stranačkim kolegom Damirom Nikšićem, koji djeluje kao samostalni poslanik nakon što je napustio Našu stranku.

Svađe je bilo i među drugim poslanicima, a žustru raspravu su imali Mirza Čelik iz DF-a i Belmin Zukan iz SDP-a.

Ova sjednica je sazvana nakon što su zahtjev za održavanje poslali zastupnici iz opozicionih stranaka.

Bitniji im izbori u Srpskoj nego šta im premijer radi

Političkom Sarajevu je očigledno bitnije da se bavi izborima u Republici Srpskoj nego onim što im premijer radi.

Tako je i sam Nikšić odlučio da se petlja u prijevremene izbore i pokuša da utiče na volju građana Srpske.

I nije jedini, to su radili i drugi sarajevski političari, kojima očigledno problemi u njihovom dvorištu nisu na prvom mjestu.

Мирослав Вујичић-22092025

Republika Srpska

Vujičić: SDP-u i Rami Isaku potrebni podobni Srbi, za srpski narod izbor je jasan

A kada govorimo o problemima u Sarajevu, bitno je podsjetiti kako je došlo do njih. Nikšić se našao u velikom skandalu nakon što su pojedini mediji objavili poruke iz kojih se vidi da je upetljan u manipulisanje sa zapošljavanjem.

Detaljnije čitajte u tekstu u nastavku.

nermin niksic

BiH

Objavljene kompromitirajuće poruke: Nikšić slao ceduljice za zapošljavanja

Nermin Nikšić

Komentari (0)
