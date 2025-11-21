Da li građani u nedjelju biraju Sarajevo ili Republiku Srpsku: Nakon Rame i Nikšić podržao opoziciju

Nakon osvjedočenog huškača Rame Isaka podršku opoziciji iz Republike Srpske pružila je još jedna sarajevska partija.

Naime, SDP, na čelu sa Nerminom Nikšićem, je pozvala svoje članove i simpatizere da u nedjelju glasaju za kandidata opozicionih stranaka u Republici Srpskoj.

Republika Srpska Isak opet uz opoziciju: Hoćete li poslušati Ramu?

Priznaju da se ne slažu u nekim pitanjima sa SDS-om i Brankom Blanušom, ali cilj im je samo da se riješe SNSD-a. Kažu, SNSD je sam sebe diskvalifikovao kao politički partner.

Vjerovatno misle na to što Banjaluka nije željela da igra kako Sarajevo svira i da mu pusti da rovari po temeljima Republike Srpske, pa sada nadu pronalaze u drugim političkim opcijama i pokušavaju da utiču na glasačko tijelo.

S obzirom da je SDP čekala posljednji dan predizborne kampanje da bi se odredila logično je pitanje "da li se u nedjelju bira Republika Srpska ili Sarajevo?", ili možda još logičnije "da li u nedjelju bira Republika Srpska ili Sarajevo?".

Jasno je da je političkom Sarajevu trn u oku svako kome je Srpska na prvom mjestu i da ga boli to što se pred njim ne kleči pa pokušava da utiče na volju građana Republike Srpske na sve moguće načine.

Republika Srpska Kojić: "Trojanski konji" Nasera Orića pokušavaju uticati na izbore

Da podsjetimo, ranije je podršku opoziciji pružio i Ramo Isak, osvjedočeni protivnik Republike Srpske, čovjek koji čak i ne krije svoje namjere i čovjek koji je nebrojeno puta zveckao oružjem i prijetio sukobima.

Baš kao i SDP, Isak je u svojoj poruci više pažnje posvetio SNSD-u nego samoj opoziciji i njihovom kandidatu.

Između redova se može jasno pročitati da zapravo i jedni i drugi poručuju "SNSD nije naš i zato ne glasajte za Karana".

Upravo zato i jeste pravo pitanja "Da li u nedjelju bira Sarajevo ili Republika Srpska?".