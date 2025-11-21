Logo
Dodik: Zahvalnost pripadnicima policije za služenje, žrtvu i čast

Izvor:

ATV

21.11.2025

13:04

Додик: Захвалност припадницима полиције за служење, жртву и част
Foto: X/@MiloradDodik/screenshot

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske - slavu Aranđelovdan, dan Svetog arhangela Mihaila, zaštitnika svih koji stoje na braniku reda i bezbjednosti.

Dodik je poručio na proslavi slave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da je arhanđel Mihailo simbol hrabrosti i borbe protiv zla, te da istu tu snagu svakodnevno pokazuju i policajci čuvajući svoj narod i Srpsku.

"Hvala vam na služenju, žrtvi i časti. Neka vas vaš nebeski zaštitnik vodi i štiti", napisao je Dodik na "Iksu".

