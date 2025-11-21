Dodik: Zahvalnost pripadnicima policije za služenje, žrtvu i čast

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske - slavu Aranđelovdan, dan Svetog arhangela Mihaila, zaštitnika svih koji stoje na braniku reda i bezbjednosti.

Dodik je poručio na proslavi slave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da je arhanđel Mihailo simbol hrabrosti i borbe protiv zla, te da istu tu snagu svakodnevno pokazuju i policajci čuvajući svoj narod i Srpsku.

Srećna slava Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, Aranđelovdan, dan Svetog Arhangela Mihaila, zaštitnika svih koji stoje na braniku reda i bezbjednosti.



Arhanđel Mihailo je simbol hrabrosti i borbe protiv zla - iste one snage koju naši policajci svakodnevno pokazuju…

"Hvala vam na služenju, žrtvi i časti. Neka vas vaš nebeski zaštitnik vodi i štiti", napisao je Dodik na "Iksu".