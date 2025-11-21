Logo
Dodik: Šmit je okupator i imamo pravo da se branimo

ATV

21.11.2025

11:14

Kristijan Šmit je okupator i fašista, to je tačno. Ne razumijem zašto su reagovale ambasade Njemačke, Velike Britanije. Šmit je ovdje nepozvan, neizabran i tačno je da je rušio Ustav BiH, srušio je Dejtonski sporazum, kaže predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

''Tačno je da je pokazivao nerazumnu silu od strane međunarodnog faktora. Isto je tačno da upravo ove ambasade nisu reagovale kada je kršio i Ustav i Dejtonski sporazum. On se ponaša pacovski ovdje u Republici Srpskoj. Ne razumijem uopšte zašto su te ambasadi reagovale. Apsolutno je pravo naše da se branimo. On je okupator, izdanak one formacije, koja je 1941. godine ovdje Srbima nanijela ogromne gubitke. Pobili nas. Došao je tu da po njima na sofisticiran način okupira ove prostore, uništavajući našu istoriju i pravo na demokratski izbor'', rekaoje Dodik.

Kaže da ga potpuno iznenađuje reakcija američkih predstavnika.

''Mi čitamo tamo da Tramp kaže da Amerika neće da se miješa u unutrašnje stvari drugih zemalja. Šta je sad ovo, nemam pojma. Ali, u svakom slučaju, provjerićemo. Ako je predsjednik Amerike rekao da se njihovi službenici neće miješati unutrašni stvari drugih zemalja, onda je to za nas neki zakon. Ali, u svakom slučaju, Staša Košarac ima pravo na svoj stav. Ja branim pravo na njegov stav'', navodi Dodik.

Kaže da je "krajnje vrijeme da Nijemci pokupe ovdje zaostavštine koje su veoma loše za nas".

