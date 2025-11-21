Obradović za ATV: Čekaju nas veliki kapitalni projekti

Na proljeće Republiku Srpsku očekuje najveći investivioni ciklus u putnu infrastukturu u posljednjih nekoliko godina. Zahvaljujući povoljnim kreditima Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj obezbjeđeno je više od 80 miliona evra ta modernizaciju i rekonstrukciju oko 300 kilometara puteva i izgradnju novih obilaznica i trećih traka. Dok je kao prioritet izdvojen kapitalni projekat Foča-Šćepan polje, vrijedan gotovo 95 miliona evra.

''Veliki investicioni ciklus ne samo iz kreditnih sredstava već i iz vlastitih sredstava Puteva Republike Srpske i Vlade Republike Srpske. Danas ćemo otvoriti prvu dionicu i pustiti zvanično u saobraćaj tzv. brze ceste Banjaluka-Klašnice. Prvih 6 kilometara je završeno, tako da će se danas saobraćaj nesmetano odvijati u oba smijera. Čim to vremenski uslovi dozvole, mi se nadamo do sredine marta da ćemo da nastavimo te radove i završimo ih znatno prije predviđenog roka koji je 18 mjeseci. 13,2 kilometra u jednom i 13,2 kilometra u drugom smjeru je ukupna dionica'', rekao je Borivoje Obradović, izvršni v.d. direktor za tehničke poslove javnog preduzeća ''Putevi Republike Srpske'' .

Most u Česmi

Kada je riječ o završetku radova na mostu u Česmi, te poslove je kao što znamo preuzela Vlada Republike Srpske od Gradske uprave Banjaluka, a najnovija informacija koju imamo je da će za 60 dana most trebalo da bude završen.

''Kapitalni projekat za Banjaluku koji je postao predmet političkih prepucavanja bez ikakve potrebe, mislim da je grad Banjaluka nije ozbiljno pristupio tom projektu. Bio je dogovor da putevirs grade sam most, a da grad Banjaluka rješava imovinske odnose i da izgrađuje pristupne saobraćajnice. Putevi su završili most u predviđenom roku, dok pristupne saobraćajnice i dalje stoje. Juče smo imali sastanak, gdje je dogovoreno da putevi preuzmu završetak pristupnih saobraćajnica. Već sljedeće sedmice ćemo imati sastanak sa izvođačem radova kako bi dogovorili određenu dinamiku koji je to obim radova koji je preostao da se završi. Dio pristupnih saobraćajnica prema naselju Česma ima građevinske dozvole i riješene sve imovinske odnose, tako da pretpostavljam da ćemo krenuti prvo sa tom stranom'', kazao je Obradović.

''Mi smo uradili i idejno rješenje nove trase od mosta u Česmi prema Čelincu, Kotor Varošu i Tesliću. I to je jedan od kapitalnih projekata, ja bih ga nazvao i obilaznicom Banjaluke, jer ćemo u mnogome rastertiti Rebrovački most i dio kod Incela za sva vozila koja dolaze u Banjaluku,'', dodao je on.

Kako protiče priprema tehničke dokumentacije?

Kada su u pitanju velike investicije mi smo se potrudili da mapiramo cijelu Republiku Srpsku kako ne bi nijedan dio Republike Srpske bio zapostavljen, kaže Obradović.

''Što se tiče tehničke dokumentacije ona je poprilično lagana kada su u pitanju rehabilitacija magistralnih puteva, tu nije potrebna građevinska dozvola i mi ćemo do kraja godine raspisati projektovanje za većinu pravaca: Prijedor-Nopvi Grad, Novi Grad-Kostajnica, Banjaluka-Čelinac-Kotor Varoš, Konjević Polje-Bratunac, Nevesinje-Gacko-Trebinje-Bileća, Šamac-Obudovac, itd. Dakle, čim dobijemo gotov projekat ovo će biti brzo gotovo'', kazao je Borivoje Obradović, izvršni v.d. direktor za tehničke poslove javnog preduzeća ''Putevi Republike Srpske''.

Hercegovina jedno od najvećih gradilišta iduće godine

Hercegovci često spominju da se na njihovim putevima nedovoljno radi, ali kako vidimo na ovoj karti to nije slučaj.

''Što se tiče trećih traka, one su malo specifičnije, tu je potrebna i građevinska dozvola i u nekim mjestima rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Jedna od najznačajnijih je treća traka između Ljubinja i Žegulje.''

''Mislim da će se u Hercegovini najviše u narednom periodu ulagati. uradili smo sanaciju autoputeva od Bileće prema graničnom prelazu Deleuša. Sljedeće godine ćemo na proljeće početi da radimo sanaciju najkritičnijih dijelova od Trebinja prema graničnom prelazu Klobuk, Ljubinje-Trebinje i sada ćemo raditi ovu treću traku Foča-Šćepan polje, Bileća-Trebinje, Nevesinje-Gacko, tako da će Hercegovina biti jedno od najvećih gradilišta u Republici Srpskoj'', rekao je Borivoje Obradović, izvršni v.d. direktor za tehničke poslove javnog preduzeća ''Putevi Republike Srpske''.

Najveći izazovi obilaznica

''Najveći izazovi su definitivno su pribavljanje tehničke dokumentacije. Kada je u pitanju obilaznica oko Trebinja, mislim da ćemo uspjeti obezbjediti finansijska sredstva da se to završi, a što se tiče obilaznice oko Prijedora to je jedna od najpotrebnijih obilaznica jer prolazi kroz centar grada, tako da ćemo kroz koji dan da potpišemo sporazum za gradom Prijedorom, gdje ćemo se obavezati da obezbjedimo finansijska sredstva, a oni da će riješiti imovinske odnose i projektnu dokumentaciju'', rekao je Obradović.