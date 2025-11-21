Logo
Vulić: U Federaciji BiH ne baštine dejtonsku, nego imaginarnu BiH

Izvor:

SRNA

21.11.2025

09:58

Komentari:

0
Вулић: У Федерацији БиХ не баштине дејтонску, него имагинарну БиХ

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da u Federaciji BiH, za razliku od Republike Srpske, nikada nisu u potpunosti prihvatili i sproveli Dejtonski sporazum, iako se za njega deklarativno zalažu, te slave neke druge praznike baštineći neku imaginarnu, a ne dejtonsku BiH.

Vulićeva je podsjetila da je 21. novembar Zakonom o praznicima Republike Srpske definisan kao republički praznik, a u FBiH je sasvim običan dan.

"Slovo Dejtonskog sporazuma su pokušavali uz pomoć dijela međunarodne zajednice pretvoriti u `duh`, a mi uporno ukazivali da duhove koji lutaju hodnicima zajedničkih institucija treba istjerati i vratiti se slovu Dejtona, na koji smo svi položili zakletvu u tim istim institucijama",istakla je Vulićeva.

Ona je ocijenila da je njihov odnos prema tom dokumentu sadržan i u tome da originalni potpisani primjerak Dejtonskog sporazuma institucije BiH nemaju jer je navodno ukraden i nestao, a više je za vjerovati da je namjerno sakriven kako bi se tumačio, a ne sprovodio, te kako bi vremenom "duhovi" izbrisali "slova".

Виктор Орбан и Доналд Трамп

Svijet

Orban: Tramp je odlučan u namjeri da prekine rat u Ukrajini

"Vratimo se dogovoru tri naroda i dva entiteta bez stranog intervencionizma, bez nametanja i uz uvažavanje političkih predstavnika kojima su konstitutivni narodi i entiteti dali povjerenje", poručila je Vulićeva.

Ona je naglasila da su, pozivajući se na Osnovne principe dogovorene 8. septembra 1995. godine u Ženevi i 26. septembra 1995. u Njujorku, Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi /zajedno sa ostalima/ odlučili kako glasi Ustav BiH u okviru Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

Tagovi:

Sanja Vulić

Republika Srpska

Dejtonski sporazum

