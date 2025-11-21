Sa tržišta povučeni mišići za plivanje

Sa tržišta BiH povučeni su mišići za plivanje u obliku dinosaurusa iz Kine, saopštila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Proizvođač je "Inteks development" iz Kine, a broj koda proizvoda je 6941057420264.

"Mišići za plivanje `Inteks dinosaur 56664EU` imaju izbočeni dio u obliku dinosaurusa i dijete bi se dok pliva moglo utopiti ako se izbočeni dio zaglavi i uzrokuje da ostane zarobljeno ili nepokretno pod vodom", navodi se u saopštenju.

Uvoznik je preduzeo dobrovoljne mjere povlačenja sa tržišta, povrata proizvoda od potrošača.

Onima koji su kupili ovaj proizvod preporučuje se da ga vrate u trgovinu malopodaje, naveli su iz Agencije.