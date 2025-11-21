Srđan Kevac: Televizija neće nestati, mora se transformisati

Danas obilježavamo Svjetski dan televizije. Ovaj datum svijet obilježava kao podsjetnik na ulogu koju televizija ima u oblikovanju javnog prostora, kreiranju društvenog dijaloga i očuvanju informisane zajednice. Ovaj datum nas istovremeno suočava sa stvarnošću u kojoj medijske slobode nisu u potpunosti zaštićene.

Nedavno ukidanje sankcija koje su se odnosile na ATV vraća u fokus pitanje granica nezavisnog novinarstva. Naravno to je i povod da ovog jutra ugostimo direktora ATV-a, direktora Srđana Kevca.

''Želim prije svega da čestitam Svjetski dan televizije svim radnicima ATV-a, a onda i svim ljudima širom svijeta koji rade u ovoj industriji. Kao što znamo, televizija svuda prolazi kroz raznorazne izazove, tako smo i mi imali svoj dio izazova. Nadam se da je sada svima lakše i bolje i da niko neće prolaziti ono što smo mi prolazili'', rekao je u jutarnjem programu, direktor ATV-a Srđan Kevac.

Za mnoge je danas neradan dan, ali televizija radi punom parom, za nas nema odmora, nije ga bilo ni tokom sankcija, ali danas nastavljamo punom parom, još jače.

Ružan period je iza nas, okrećemo se lijepim stvarima, situaciji kojoj treba da se što prije vratimo, poziciji koju smo imali prije svih tih nemilih događaja i radimo sve što je od nas da se to što prije dogodi, kazao je Kevac i dodao:

''Mislim da smo veoma uspješno prebrodili ovaj period i da smo svi dali maksimum da se to ne vidi na ekranima, ali i da to ne osjete radnici. Lojalnost radnika nam je bila od izuzetne važnosti, nikad je nismo podrazumijevali, ali smo uvijek bili srećni što je imamo. Sada nastavljamo još bolje i jače i mislim da smo iz ovog perioda izvukli važne pouke''.

Televizija kao medij se generalno susreće sa izazovima jer dolazi do promjene procenta ljudi koji je koriste kao primarni izvor informisanja u odnosu na digitalne platforme.

''Mi se trudimo da pravimo što više autentičnog i lokalnog sadržaja. Ono što nikad neće u potpunosti preći na platforme, to su veliki događaji, koje prenosimo uživo, odnosno ona vrsta sadržaja koja ima kolektivnu publiku, poput sportskih događaja, utakmica, vijesti i slično. Mislim da se ATV trudi da prati sve važne događaje uživo i da u realnom vremenu donosimo informacije, analize i da u tom smislu imamo svoje mjesto i način da ne izgubimo trku sa digitalnim platformama'', kazao je Kevac.

U BiH po posljednjim istraživanjima, još uvijek je veliki procenat ljudi koji se informišu preko televozije, tako da televizija neće nestati, ali se mora transformisati.

''Mislim da pronalazimo pravu mjeru za očuvanje televizije kao medija, a pored toga naše društvene mreže i platforme na koje se vraćamo nakon ukinutih sankcija su u porastu po posjećenosti, sve statistike to potvrđuju, tako da mi je drago da vidim da imamo samo zamah u pozitivnom smislu'', kazao je.

Pojava vještačke inteligencije ističe posebnu važnost uredničke odgovornosti, koja bi inače trebalo da se podrazumijeva. Međutim, novo doba donosi sve teže prepoznavanje tačnih i provjerenih informacija za modernog čovjeka i u tom smislu novinarska i urednička profesija je izuzetno važna u čuvanju povjerenja naših građana i publike.

''Poplava je lažnih informacija, lažnih profila i portala, sve je teže prosječnom gledaocu da nađe istinu. Na kraju dana, mislim da će se čovjek vratiti na ono što je autentično i provjereno, i tu leži naša odgovornost kao profesionalaca u svom poslu. Samo istrajnost i kontinuitet i pravovremenom i istinitom izvještavanju može tome da doprinese'' zaključio je direktor ATV-a, Srđan Kevac.

Na kraju, važan podatak koji je istakao je realnost sa kojom se suočavaju televizije u cijeloj BiH, a što nema nigdje u svijetu, je to da mi ni danas nemamo adekvatno mjerenje, ne znamo koliko smo zapravo gledani. Mjerenja se rade iz prosjeka aprila 2023. tako da je to zaista veliki problem.

Bez obzira na to, trudićemo se da nastavimo sa objektivnim, pravovremenim i istinitim informisanjem kako bismo očuvali povjerenje naših gledalaca kao i do sada.

.