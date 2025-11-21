Dodik: Budućnost Srpske sigurna dok god je brane pripadnici MUP-a

Izvor:
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je u čestitki povodom krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske - Aranđelovdana da je budućnost Republike Srpske sigurna dok god je brane časni ljudi poput pripadnika ovog ministarstva.
"Aranđelovdan predstavlja simbol mudrosti, snage i nepokolebljive odbrane vrijednosti koje pripadnici MUP-a svakodnevno dokazuju svojim profesionalnim radom", naveo je Dodik u čestitki ministru unutrašnjih poslova Srpske Željku Budimiru, direktoru Policije Siniši Kostreševiću i svim pripadnicima MUP-a.
Dodik je istakao da se na ovaj dan sa posebnim poštovanjem sjećamo svih pripadnika MUP-a stradalih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu čija je žrtva duboko utemeljena u današnjoj slobodi.
"Njihova hrabrost i ljubav prema otadžbini zauvijek nas obavezuju da čuvamo Republiku Srpsku", poručio je Dodik.
On je naglasio da patriotizam nije samo riječ, već trajna obaveza.
"Znamo šta je naš nacionalni interes i da je budućnost Republike Srpske sigurna dok god je brane časni ljudi poput vas. Želim vam dobro zdravlje, ličnu i porodičnu sreću, uspjeh u radu, kao i nastavak jačanja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske", istakao je Dodik na "Iksu".
