Logo
Large banner

Danas u većini predjela snijeg

Izvor:

SRNA

21.11.2025

08:13

Komentari:

0
Данас у већини предјела снијег
Foto: Tanjug / AP

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti oblačno sa padavinama, a u zapadnim područjima očekuje se formiranje snježnog pokrivača.

U većini predjela padaće susnježica i snijeg uz formiranje snježnog pokrivača, a na jugu kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Do večeri se očekuje od pet do 15 centimetara snijega u nižim predjelima na zapadu, a u višim predjelima i do 30 centimetara.

Najmanje snijega biće na sjeveroistoku - u Semberiji i Posavini, gdje se neće formirati snježni pokrivač.

Jače padavine uz dalji rast snježnog pokrivača nastaviće se i u noći ka suboti.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini u prvom dijelu dana umjeren do jak južni, a u drugom dijelu dana umjeren do jak sjeverni.

Козара снијег

Društvo

Oprez: Kolovozi klizavi i zasniježeni

Temperatura vazduha biće od dva do devet, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Kneževo, Mrkonjić Grad, Bihać, Drvar nula, Banjaluka, Prijedor, Novi Grad, Sanski Most, Jajce i Bjelašnica jedan, Bugojno i Gradačac tri, Bijeljina, Rudo, Doboj i Tuzla četiri, Han Pijesak i Višegrad pet, Čemerno i Srebrenica šest, Sokolac sedam, Gacko, Kalinovik i Sarajevo osam, Trebinje 11, Bileća 12 i Mostar 14 stepeni Celzijusovih.

Najviše padavina u protekla 24 časa registrovano je u Mrkonjić Gradu, Novom Gradu - 30 litara po metru kvadratnom, Prijedoru 27, Banjaluci, 25, Kneževu 24.

U Kneževu je jutros zabilježeno sedam centimetara snijega, Mrkonjić Gradu šest, a u Novom Gradu četiri.

Podijeli:

Tagovi:

Snijeg

Vrijeme

nevrijeme

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бејби бум у Српској: Рођена 31 беба

Društvo

Bejbi bum u Srpskoj: Rođena 31 beba

3 h

0
Цвијановић: Полиција Српске - штит, ослонац и гаранција сигурности сваког грађанина

Republika Srpska

Cvijanović: Policija Srpske - štit, oslonac i garancija sigurnosti svakog građanina

3 h

0
Благојевић: Подршка СНСД-у је подршка интегритету Дејтонског споразума

Republika Srpska

Blagojević: Podrška SNSD-u je podrška integritetu Dejtonskog sporazuma

3 h

0
Опрез: Коловози клизави и заснијежени

Društvo

Oprez: Kolovozi klizavi i zasniježeni

3 h

0

Više iz rubrike

Бејби бум у Српској: Рођена 31 беба

Društvo

Bejbi bum u Srpskoj: Rođena 31 beba

3 h

0
Опрез: Коловози клизави и заснијежени

Društvo

Oprez: Kolovozi klizavi i zasniježeni

3 h

0
Данас је Аранђеловдан: Вјерује се да архангел Михаило у часу смрти узима људску душу

Društvo

Danas je Aranđelovdan: Vjeruje se da arhangel Mihailo u času smrti uzima ljudsku dušu

4 h

0
Горица Додик у посјети породици Савић

Društvo

Posjeta osnivača Fondacije "Srpska kuća" Gorice Dodik opštini Jezero

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

44

Zašto nije dobro prati automobil na jako niskim temperaturama

11

43

Stigla dojava o bombi u Gradskoj upravi u Zagrebu

11

40

Dodik: Visoki predstavnici i muslimani iz Sarajeva najveći rušioci Dejtona

11

37

Podgorica: Maloljetnica (14) uhapšena nakon dogovorene tuče

11

33

Sve više njemačkih firmi strahuje za opstanak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner