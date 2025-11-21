Danas u većini predjela snijeg

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti oblačno sa padavinama, a u zapadnim područjima očekuje se formiranje snježnog pokrivača.

U većini predjela padaće susnježica i snijeg uz formiranje snježnog pokrivača, a na jugu kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Do večeri se očekuje od pet do 15 centimetara snijega u nižim predjelima na zapadu, a u višim predjelima i do 30 centimetara.

Najmanje snijega biće na sjeveroistoku - u Semberiji i Posavini, gdje se neće formirati snježni pokrivač.

Jače padavine uz dalji rast snježnog pokrivača nastaviće se i u noći ka suboti.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini u prvom dijelu dana umjeren do jak južni, a u drugom dijelu dana umjeren do jak sjeverni.

Društvo Oprez: Kolovozi klizavi i zasniježeni

Temperatura vazduha biće od dva do devet, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Kneževo, Mrkonjić Grad, Bihać, Drvar nula, Banjaluka, Prijedor, Novi Grad, Sanski Most, Jajce i Bjelašnica jedan, Bugojno i Gradačac tri, Bijeljina, Rudo, Doboj i Tuzla četiri, Han Pijesak i Višegrad pet, Čemerno i Srebrenica šest, Sokolac sedam, Gacko, Kalinovik i Sarajevo osam, Trebinje 11, Bileća 12 i Mostar 14 stepeni Celzijusovih.

Najviše padavina u protekla 24 časa registrovano je u Mrkonjić Gradu, Novom Gradu - 30 litara po metru kvadratnom, Prijedoru 27, Banjaluci, 25, Kneževu 24.

U Kneževu je jutros zabilježeno sedam centimetara snijega, Mrkonjić Gradu šest, a u Novom Gradu četiri.