Minić: MUP je simbol državotvornosti Srpske

Izvor:
SRNA
21.11.2025
07:49
Komentari:0
Premijer Republike Srpske Savo Minić u čestitki povodom krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ - Aranđelovdana istakao je da ovo ministarstvo i njegovi časni pripadnici predstavljaju simbol državotvornosti Srpske i garant opstanka Srba na ovim prostorima.
Minić je naglasio da je ovo ministarstvo od formiranja 1992. godine, u izuzetno teškim, ratnim okolnostima, pa sve do danas, bilo i ostalo oslonac bezbjednosti Srpske i njenih građana, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.
"U vremenu za nama zajedničkim snagama uspjeli smo da značajno unaprijedimo položaj pripadnika MUP-a, uz stalna nastojanja za daljom modernizacijom, što ostaje jedan od naših prioriteta. I u godinama pred nama zadržaćemo politiku konstantnog ulaganja u dalji razvoj kapaciteta MUP-a, svjesni da time jačamo ustavnu poziciju, bezbjednost naših građana i ojačavamo temelje Republike Srpske", naveo je Minić u čestitki.
Republika Srpska
Danas u Srpskoj neradni dan
Premijer je čestitku uputio ministru unutrašnjih poslova Željku Budimiru, direktoru Policije Siniši Kostreševiću i svim pripadnicima MUP-a.
MUP Republike Srpske obilježiće danas krsnu slavu - Aranđelovdan.
U Odbrambeno-otadžbinskom ratu više od 780 pripadnika MUP-a dalo je život za Republiku Srpsku.
Republika Srpska
4 h0
Scena
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Zanimljivosti
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h1
Najnovije
Najčitanije
11
44
11
43
11
40
11
37
11
33
Trenutno na programu