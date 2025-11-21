Minić: MUP je simbol državotvornosti Srpske

Premijer Republike Srpske Savo Minić u čestitki povodom krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ - Aranđelovdana istakao je da ovo ministarstvo i njegovi časni pripadnici predstavljaju simbol državotvornosti Srpske i garant opstanka Srba na ovim prostorima.

Minić je naglasio da je ovo ministarstvo od formiranja 1992. godine, u izuzetno teškim, ratnim okolnostima, pa sve do danas, bilo i ostalo oslonac bezbjednosti Srpske i njenih građana, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

"U vremenu za nama zajedničkim snagama uspjeli smo da značajno unaprijedimo položaj pripadnika MUP-a, uz stalna nastojanja za daljom modernizacijom, što ostaje jedan od naših prioriteta. I u godinama pred nama zadržaćemo politiku konstantnog ulaganja u dalji razvoj kapaciteta MUP-a, svjesni da time jačamo ustavnu poziciju, bezbjednost naših građana i ojačavamo temelje Republike Srpske", naveo je Minić u čestitki.

Republika Srpska Danas u Srpskoj neradni dan

Premijer je čestitku uputio ministru unutrašnjih poslova Željku Budimiru, direktoru Policije Siniši Kostreševiću i svim pripadnicima MUP-a.

MUP Republike Srpske obilježiće danas krsnu slavu - Aranđelovdan.

U Odbrambeno-otadžbinskom ratu više od 780 pripadnika MUP-a dalo je život za Republiku Srpsku.