Logo
Large banner

Tri decenije od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma

21.11.2025

07:03

Komentari:

0
Три деценије од потписивања Дејтонског мировног споразума
Foto: ATV

Tri decenije je prošlo od kada je u američkoj bazi Rajt Peterson u Dejtonu parafiran Opšti okvirni sporazum za mir u BiH i njegovih 12 aneksa, čime je okončan rat u BiH i uspostavljen njen ustavno-pravni poredak.

Ovim sporazumom stvorena je državna zajednica BiH sastavljena od dva entiteta, Republike Srpske i FBiH, koji su potpisnici svih aneksa.

Dejtonski sporazum, nakon tronedjeljnih pregovora, parafirali su tadašnji predsjednici Srbije Slobodan Milošević, takozvane Republike BiH Alija Izetbegović i Hrvatske Franjo Tuđman.

Sporazum je parafiran u prisustvu tadašnjeg državnog sekretara SAD Vorena Kristofera, a osim njega glavni američki posrednici bili su Ričard Holbruk i general Vesli Klark.

Dejtonski sporazum zvanično je potpisan 14. decembra 1995. godine u Jelisejskoj palati u Parizu.

Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH - 21. novembar republički je praznik i neradni dan u Republici Srpskoj.

Podijeli:

Tagovi:

Dejtonski sporazum

Republika Srpska

BiH

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Саопштено је: Праве већу и јачу ракету

Nauka i tehnologija

Saopšteno je: Prave veću i jaču raketu

40 min

0
Опозиција би да Српску "врати народу", али са илегалним мигрантима

Republika Srpska

Opozicija bi da Srpsku "vrati narodu", ali sa ilegalnim migrantima

40 min

1
Данас је Аранђеловдан: Вјерује се да архангел Михаило у часу смрти узима људску душу

Društvo

Danas je Aranđelovdan: Vjeruje se da arhangel Mihailo u času smrti uzima ljudsku dušu

45 min

0
Пробио полицијску блокаду: Филмска потјера за држављанином БиХ

Svijet

Probio policijsku blokadu: Filmska potjera za državljaninom BiH

8 h

0

Više iz rubrike

Опозиција би да Српску "врати народу", али са илегалним мигрантима

Republika Srpska

Opozicija bi da Srpsku "vrati narodu", ali sa ilegalnim migrantima

40 min

1
Амиџић: Полиција је темељ наше Републике

Republika Srpska

Amidžić: Policija je temelj naše Republike

9 h

0
Откривена спомен плоча погинулим полицајцима

Republika Srpska

Otkrivena spomen ploča poginulim policajcima

10 h

0
Цвијановић: Уједињеној Српској честитам деценију постојања и успјешног рада

Republika Srpska

Cvijanović: Ujedinjenoj Srpskoj čestitam deceniju postojanja i uspješnog rada

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

39

Danas u Srpskoj neradni dan

07

37

Danas obilježavanje krsna slave MUP-a Republike Srpske

07

29

Aleksandra Prijović u problemu, pjevačica ne može da proda koncert

07

25

Danas će biti pušten u saobraćaj dio rekonstruisane saobraćajnice Klašnice-Banjaluka

07

17

Dnevni horoskop za petak 21. novembar, ovaj znak doživljava velike promjene

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner