Cvijanović: Ujedinjenoj Srpskoj čestitam deceniju postojanja i uspješnog rada

Izvor:
ATV
20.11.2025
21:20
Komentari:0
Ujedinjenoj Srpskoj i njenom predsjedniku Nenadu Stevandiću čestitam deceniju postojanja i uspješnog rada, navela je Željka Cvijanović potpredsjednik SNSD-a.
"Sa zadovoljstvom sam večeras prisustvovala proslavi ovog važnog jubileja. Domaćinima sam zahvalila na dugogodišnjoj dobroj saradnji u okviru naše koalicije, kao i na svim zajedničkim, proteklim i budućim pobjedama", navela je Cvijanović na Instagramu.
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
Najčitanije
23
14
23
10
23
01
22
51
22
48
Trenutno na programu