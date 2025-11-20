Logo
Large banner

Cvijanović: Ujedinjenoj Srpskoj čestitam deceniju postojanja i uspješnog rada

Izvor:

ATV

20.11.2025

21:20

Komentari:

0
Цвијановић: Уједињеној Српској честитам деценију постојања и успјешног рада
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Ujedinjenoj Srpskoj i njenom predsjedniku Nenadu Stevandiću čestitam deceniju postojanja i uspješnog rada, navela je Željka Cvijanović potpredsjednik SNSD-a.

"Sa zadovoljstvom sam večeras prisustvovala proslavi ovog važnog jubileja. Domaćinima sam zahvalila na dugogodišnjoj dobroj saradnji u okviru naše koalicije, kao i na svim zajedničkim, proteklim i budućim pobjedama", navela je Cvijanović na Instagramu.

Podijeli:

Tag:

Željka Cvijanović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бранко Блануша

Republika Srpska

Završni skup SDS-a u Banjaluci; Blanuša: Srpska može i mora bolje

2 h

1
Свештеник из Хрватске осуђен због педофилије

Region

Sveštenik iz Hrvatske osuđen zbog pedofilije

2 h

0
У аутомобилу пронађено тијело мушкарца

Hronika

U automobilu pronađeno tijelo muškarca

2 h

0
Како ће ретроградни Меркур утицати на ваш подзнак?

Zanimljivosti

Kako će retrogradni Merkur uticati na vaš podznak?

2 h

0

Više iz rubrike

Бранко Блануша

Republika Srpska

Završni skup SDS-a u Banjaluci; Blanuša: Srpska može i mora bolje

2 h

1
Петровић обмањује јавност док приоритети града остају неријешени

Republika Srpska

Petrović obmanjuje javnost dok prioriteti grada ostaju neriješeni

2 h

0
Уручене официрске сабље директорима полиције

Republika Srpska

Uručene oficirske sablje direktorima policije

3 h

0
Велика модернизација путне мреже у Републици Српској

Republika Srpska

Velika modernizacija putne mreže u Republici Srpskoj

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

14

Probio policijsku blokadu: Filmska potjera za državljaninom BiH

23

10

Hoće li kriptovalute zamijeniti novac u budućnosti?

23

01

Italiju pogodilo snježno nevrijeme

22

51

Otac oteo dijete: Lovili ga policijski helikopter i specijalne snage

22

48

U poplavama i klizištima stradalo više od 40 osoba

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner