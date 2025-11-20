Završni skup SDS-a u Banjaluci; Blanuša: Srpska može i mora bolje

Kandidat Srpske demokratske stranke na prijevremenim izborima za predsjnedika Republike Srpske, Branko Blanuša poručio je na završnom predizbornom skupuu Banjaluci da je to njegov grad, grad u kojem je rođen, odrastao, školovao se i u kojem živi.

Blanuša je naglasio da je njegov cilj da se otvori prava borba protiv korupcije i kriminala.

- Došlo je vrijeme da se Republika Srpska i njene institucije vrate građanima - rekao je Blanuša.

Vršilac dužnosti predsjedika Srpske demokratske stranke Jovica Radulović rekao je da se zahvaljuje svima onima koji su podžali njihovog kandiata za predsjnedika Republike Srpske.

- Svi znamo šta će se dogoditi u nedelju, a to je pobjeda Blanuše - rekao je Radulović.

Kandidaturu Branka Blanuše podržali su predstvnici Pokreta sigurna Srpska, Narodnog fronta, Liste za pravu i red.

Poručili su biračima da u nedjelju na biralištima glas daju kandidatu SDS-a Branku Blanuši jer to glas za promjene koje su, kako kažu, nephodne ovom društvu.

Ubijeđeni su, kažu u njegovu pobjedu jer je riječ o pristojnom i ostvarenom čovjeku koji će, smatraju, Republiku Srpsku uspješno predstavljati na unutrašnjem i međunarodnom planu.

Kažu da su izbori 23. novembra i svojevrstan test za građane Republike Srpske da li žele borbu protiv kriminala i korupcije i jednakost svih građana pred zakonom.

Blanuša ističe da Republika Srpska može i mora bolje i pozvao birače da izađu na izbore kako bi ona ponovo bila ponosna.