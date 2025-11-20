Logo
Košarac: Ambasade i delegacija EU nisu reagovale na antiustavno djelovanje Šmita

Izvor:

SRNA

20.11.2025

20:36

Komentari:

0
Foto: Srna

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da ambasade Njemačke i Velike Britanije, kao i Delegacija EU, nikada nisu reagovale na antidejtonsko djelovanje Kristijana Šmita u BiH.

Košarac je naveo da je vidio da ga ove ambasade oštro osuđuju zato što je Šmitu poslao šljem nacističke vojske, postavljajući pitanje da li ga osuđuju zato što "nije poštovalac tradicije nacističke vojske i što se nije zalagao za rehabilitaciju Hitlerovih pilota, za razliku od Šmita, koji jeste".

On je upitao da li su ove diplomatske misije ikada osudile Šmita zbog toga i da li je Šmit ikada objasnio zašto se zalagao za rehabilitaciju nacističkih pilota.

Košarac je dalje upitao jesu li se ambasade i Delegacija EU usprotivile dolasku "takvog tipa" u BiH i njegovom "nelegalnom i nelegitimnom uzurpiranju pozicije visokog predstavnika".

On je naveo da ove ambasade nikada nisu osudile Šmita zbog antiustavnog i antidejtonskog djelovanja, uzurpacije domaćih institucija, podrivanja demokratije i vladavine prava.

Košarac je dodao da ove diplomatske misije nisu reagovale ni na Šmitovo urušavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i delegitimisanje srpskog naroda u BiH.

On je upitao i da li su ambasade i Delegacija EU osudile Šmita zbog "dirigovanja politički montiranim procesom protiv legalno i legitimno izabranog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika".

Košarac je naveo da se ove misije nisu oglašavale ni povodom Šmitovih nasrtaja na imovinu Republike Srpske, srpske svetinje i Dan Republike – 9. januar.

- Nemam namjeru da polemišem sa ambasadama Njemačke i Velike Britanije, niti sa Delegacijom EU. Ne očekujem da mi odgovore na ova pitanja. Sve su mi rekli svojim stavovima, a Šmit je uvijek na pogrešnoj strani - poručio je Košarac.

Tag:

Staša Košarac

Komentari (0)
