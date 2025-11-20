Crna Gora pooštrava vizni režim za ruske državljane

Crna Gora će pooštriti vizni režim za ruske državljane kako bi ga uskladila sa politikom Evropske unije, izjavio je premijer te zemlje Milojko Spajić, dodajući da zemlja očekuje da postane članica EU do 2028. godine.

Spajić je, u razgovoru za Juronjuz nakon Foruma o proširenju Evropske komisije u Briselu, objavljenom danas, poručio da će odgovarajuće mjere biti sprovedene "vrlo brzo".

EU je početkom mjeseca uvela stroža vizna pravila za ruske državljane zbog, kako je navedeno, bezbjednosnih rizika nakon hibridnih napada dronovima pripisanih Rusiji.

Za razliku od toga, u Crnoj Gori ruski državljani trenutno mogu da borave bez vize do 30 dana uz važeći pasoš, što je dovelo do velikog broja njihovih posjeta zemlji, navodi Juronjuz.

Spajić je naglasio da Crna Gora u potpunosti prati Zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku EU, uključujući i politiku prema Rusiji, što je jedan od ključnih kriterijuma za članstvo.

- I prije nego što imamo status članice i benefite članstva, ponašamo se kao država članica - poručio je Spajić.

Crna Gora je već ukinula bezvizni režim za građane Jermenije, Uzbekistana, Kuvajta i Egipta, kako bi se uskladila sa pravilima EU.

Govoreći o evropskim integracijama, Spajić je ocenio da je ostvaren brz napredak, ali da preostaje još posla.

- Potrebno je da svih 27 država članica zaista veruju da je u njihovom nacionalnom interesu da Crna Gora postane deo EU", rekao je Spajić i naglasio da je neophodno da ih Crna Gora u to i ubijedi.

Naglasio je važnost jačanja odnosa sa članicama koje su "konzervativnije" prema proširenju, kao i ključnu ulogu vladavine prava.

Podsjetio je da je Crna Gora sprovela reforme u toj oblasti, uključujući zatvaranje pregovaračkog poglavlja 5 o javnim nabavkama.

- Opet, moramo da uradimo još mnogo. Moramo da pokažemo da radimo dobro u oblasti vladavine prava - dodao je. Spajić je poručio da Crna Gora mora da obavi "svoj dio posla" i da bude tehnički spremna za pristupanje.

- To je u našem interesu, ali i u interesu cijele Unije, jer kada uđemo u EU, želimo da doprinesemo, ne da oduzimamo - zaključio je crnogorski premijer.