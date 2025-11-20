Obilježeno 107 godina od ulaska srpske vojske u Banjaluku

Banjaluka ne samo da ne zaboravlja, ona se svake godine prisjeća onih koji su je oslobodili i poklanja sjenima žrtava Velikog rata.

Ovo je zajednički praznik Srpske i Srbije, a Drina ne može biti granica, ističe čovjek koji je među prvima ukazao na značaj obilježavanja ovog važnog datuma, Nebojša Kuštinović. Još uvijek se ne zna tačan broj stradalih koji su iz naših krajeva, u opancima, otišli da pomognu braći iz Srbije.

"Prije par dana je stigao iz podatak da nije otišlo 48.000 iz BIH , 25.000 iz Krajine već 60.000 sa prostora Srpske, je otišlo u taj Veliki strašni rat, znamo koliko ih se malo vratilo i da podsjetimo da je najviše stradala Srbija, čak 30% stanovništva , 1. 245.000 je stradalo za slobodu“, rekao je predsjednik Udruženja potomaka i poštovalaca Nebojša Kuštrinović.

Od velikog je značaja što je srpski narod učestvovao u Velikom ratu i bio na pobjedničkoj strani. Naravno, plaćena je ogromna cijena. Zato moramo sačuvati sjećanje na to ko smo bili i šta smo, poručuju zvaničnici Srpske i predstavnici Srbije.

"Nama kao savremenicima ostavlja obavezu da se takvim žrtvama poklonimo i da njegujemo sve ono što su naši preci nam ostavili kao jednu istinsku ljubav prema otadžbini jer kao što reče Njegoš- “ Blago onom ko dovijeka živi imao se zašta i roditi“, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić

"Treba da znamo ko smo i šta smo i da smo bili , da smo bili na pravoj strani istorije , bez obzira na to koliko smo žrtvu podnijeli iz tih razloga, Narednim pokoljenjima da ostavimo u pamćenje i sjećanje da nastave i poslije nas da obilježavaju ovaj datum koji će Srbija i Srpska uvijek obilježavati", kazao je generalni konzul Republike Srbije u Banjaluci Miloš Vujić.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske podsjetio je i na važnost istorijskih činjenica- prva armija Petra Božovića sa Šumadijskom divizijom i pukovnikom Dragutinom Milutinovićem zauzela je sve u Banjaluci, poštu, bolnicu i policijsku stanicu. Timočka divizija držala položaje oko Banjaluke kako bi je zaštitili nakon oslobođenja.

"Da je Drinska divizija držala pravac Banjaluka- Gradiška , da su naše veze toliko duboke i velike, a da ih mi samo u Republici Srpskoj slobodno proslavljamo i da je to naš najveći doprinos, da živimo u slobodi i slobodno njegujemo svoje tradicije“, naglasio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Ulazak srpske vojske u Banjaluku , ponosno i dostojanstveno označio je slobodu za srpski narod, oslobađanje od vijekovnog jarma Turaka i ropstva od Austrougarske. Zato će 21.novembar 2018. ostati upisan kao jedan od najsvijetlijih datuma u istoriji grada, na Vrbasu.