Zvaničnici Srpske položili vijence: Obilježavanje 107 godina od ulaska srpske vojske u Banjaluku

Izvor:
ATV
20.11.2025
11:23
Komentari:0
Kod spomenika banu Vrbaske banovine Svetislavu Milosavljeviću danas su položeni vijenci i cvijeće povodom obilježavanja Dana pobjede u Prvom svjetskom ratu i ulaska srpske vojske u Banjaluku 1918. godine.
Vijence su položili predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, premijer Savo Minić i ministri u Vladi Srpske, te generalni konzul Srbije u Banjaluci Miloš Vujić.
Cvijeće su položili predstavnici banjalučkog Udruženja potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca 1912-1918. godine, te predstavnici udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.
Prije polaganja vijenaca, Gospodskom ulicom prošao je defile mladića u uniformama srpske vojske iz Prvog svjetskog rata sa srpskim zastavama.
Obilježavanje ovog značajnog istorijskog datuma organizuju odbori vlada Republike Srpske i Srbije za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova.
Srpska vojska ušla je u Banjaluku 21. novembra 1918. i donijela kraj četrdesetgodišnjoj austrougarskoj upravi i slobodu narodu.
Banja Luka
8 h0
Banja Luka
18 h0
Banja Luka
1 d6
Banja Luka
1 d0
Najnovije
Najčitanije
15
55
15
54
15
47
15
46
15
40
Trenutno na programu