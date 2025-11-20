Zvaničnici Srpske položili vijence: Obilježavanje 107 godina od ulaska srpske vojske u Banjaluku

Kod spomenika banu Vrbaske banovine Svetislavu Milosavljeviću danas su položeni vijenci i cvijeće povodom obilježavanja Dana pobjede u Prvom svjetskom ratu i ulaska srpske vojske u Banjaluku 1918. godine.

Vijence su položili predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, premijer Savo Minić i ministri u Vladi Srpske, te generalni konzul Srbije u Banjaluci Miloš Vujić.

Cvijeće su položili predstavnici banjalučkog Udruženja potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca 1912-1918. godine, te predstavnici udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Prije polaganja vijenaca, Gospodskom ulicom prošao je defile mladića u uniformama srpske vojske iz Prvog svjetskog rata sa srpskim zastavama.

Polaganje vijenaca banu Svetislavu Tisi Milosavljeviću - 20.11.2025

Obilježavanje ovog značajnog istorijskog datuma organizuju odbori vlada Republike Srpske i Srbije za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova.

Srpska vojska ušla je u Banjaluku 21. novembra 1918. i donijela kraj četrdesetgodišnjoj austrougarskoj upravi i slobodu narodu.