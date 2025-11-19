Oglasio se Stanivuković o Vladi Đajiću

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković pozvao je Tužilaštvo da ispita cijelu situaciju u vezi sa snimkom i Vladom Đajićem.

"Predajem ovaj cijeli slučaj MUP-u i Tužilaštvu", rekao je Stanivuković.

Na pitanje novinara da li je on ili neko od njegovih bliskih saradnika pustio snimak, Stanivuković je rekao da "to nije važno".

"Čekamo danas, neka MUP privede i ispita sve, ako to ne bude, sutra idemo ispred Tužilaštva, MUP-a, idemo sa krivičnim prijavama - rekao je Stanivuković.

On je rekao da je su drogu htjeli podvaliti njemu i njegovom saradniku Nebojši Driniću.