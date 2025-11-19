Logo
Oglasio se Stanivuković o Vladi Đajiću

ATV

19.11.2025

14:46

2
Огласио се Станивуковић о Влади Ђајићу

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković pozvao je Tužilaštvo da ispita cijelu situaciju u vezi sa snimkom i Vladom Đajićem.

"Predajem ovaj cijeli slučaj MUP-u i Tužilaštvu", rekao je Stanivuković.

SNSD Bl

Banja Luka

Maričić: I naši protivnici znaju da ćemo napraviti više nego očekivan rezultat

Na pitanje novinara da li je on ili neko od njegovih bliskih saradnika pustio snimak, Stanivuković je rekao da "to nije važno".

"Čekamo danas, neka MUP privede i ispita sve, ako to ne bude, sutra idemo ispred Tužilaštva, MUP-a, idemo sa krivičnim prijavama - rekao je Stanivuković.

okruzno javno tuzilastvo bl ojt banja luka (3)

Hronika

Slučaj Đajić: Tužilaštvo formira predmet zbog spornog snimka

On je rekao da je su drogu htjeli podvaliti njemu i njegovom saradniku Nebojši Driniću.

Draško Stanivuković

Vlado Đajić

