"Potreban usaglašen pristup s ciljem očuvanja stabilnosti energetskog sektora"

Izvor:

SRNA

19.11.2025

16:15

Komentari:

0
"Потребан усаглашен приступ с циљем очувања стабилности енергетског сектора"
Foto: Srna

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministra Staša Košarac na sastanku u Banjaluci naglasili su potrebu usaglašenog pristupa s ciljem ispunjavanja međunarodnih obaveza i očuvanja stabilnosti energetskog sektora.

Sagovornici su naglasili da su napori Vlade Republike Srpske usmjereni ka pronalasku mjera i rješenja koja će omogućiti izuzeće od primjene mehanizma prekograničnog usklađivanja cijene ugljenika (CBAM), čije bi uvođenje imalo značajno negativne posljedice po konkurentnost domaće privrede.

U tom kontekstu su razmatrane naredne aktivnosti u vezi sa uspostavljanjem sistema trgovanja emisijama (ETS), kao neophodnog koraka u procesu zaštite proizvodnih kapaciteta, posebno u energetski intenzivnim sektorima, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Na sastanku je potvrđena spremnost za nastavak intenzivne saradnje nadležnih institucija Republike Srpske i Federacije BiH, te Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

Sagovornici su se saglasili da je uloga Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara u procesu evropskih integracija BiH od suštinskog značaja za uspješnu realizaciju zajedničkih politika i da će koordinisan pristup doprinijeti bržem i efikasnijem ispunjavanju preuzetih međunarodnih obaveza.

o aktuelnim pitanjima iz nadležnosti entitetskih ministarstava, u kojima koordinišuću ulogu ima Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

Iz resornog ministarstva je saopšteno da su tokom sastanka razmatrana ključna pitanja u oblasti energetike i ekologije, uključujući mapu puta za uspostavljanje sistema trgovanja emisijama (ETS) u BiH, kao i aktivnosti oko integrisanog energetskog i klimatskog plana BiH.

