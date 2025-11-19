Logo
Large banner

Za prenatalno testiranje sedam miliona KM u narednoj godini

Izvor:

ATV

19.11.2025

15:27

Komentari:

0
За пренатално тестирање седам милиона КМ у наредној години
Foto: pexels

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o načinu finansiranja programa neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnice za 2026. godinu u iznosu od 7.000.000 KM, na osnovu Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju.

Prethodno je Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske usvojio program neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnice za 2026. godinu, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Srpske.

Vlada Srpske je na današnjoj sjednicu usvojila i informaciju o sprovođenju preporuka komiteta potpisnica Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Savjeta Evrope u Republici Srpskoj.

"Vlada Srpske ovim daje saglasnost da ova informacija bude osnov za izradu i podnošenje izvještaja o sprovođenju preporuka GREVIO komiteta u BiH", navedeno je u saopštenju.

Влада Република Српске

Republika Srpska

Vlada Srpske: Kratkoročni dug ne smije biti veći od 2,5 odsto BDP-a

Zadužuje se Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske da dalje prati primjenu Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Republici Srpskoj, kao i obaveze koje proizilaze u vezi sa istom i da o tome izvještava Vladu Srpske.

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila informaciju o izmirenju duga javnih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj.

Raspoloživa kreditna sredstva odobrena Srpskoj od Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koristiće se za izmirenje poreskog duga javnih zdravstvenih ustanova Srpske - Bolnice "Sveti Vračevi" iz Bijeljine, Bolnice "Dr Mladen Stojanović" iz Prijedora, Univerzitetske bolnice Foča, Bolnice Trebinje, Bolnice Zvornik, Bolnice "Sveti Luka" iz Doboja i Specijalne bolnice za psihijatriju Sokolac, te izmirenje duga domova zdravlja Banjaluka i Bijeljina prema Fondu zdravstvenog osiguranja Srpske i za izmirenje duga Apoteke Foča.

Podijeli:

Tagovi:

Prenatalni testovi

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Влада Српске: Краткорочни дуг не смије бити већи од 2,5 одсто БДП-а

Republika Srpska

Vlada Srpske: Kratkoročni dug ne smije biti veći od 2,5 odsto BDP-a

2 h

0
Минић: Уплаћен новац од ПДВ-а Бањалуци и Бијељини

Republika Srpska

Minić: Uplaćen novac od PDV-a Banjaluci i Bijeljini

2 h

0
Опрезни у љубави: Ови хороскопски знакови тешко отварају срце

Ljubav i seks

Oprezni u ljubavi: Ovi horoskopski znakovi teško otvaraju srce

2 h

0
Додик: Жене највећа снага Српске

Republika Srpska

Dodik: Žene najveća snaga Srpske

2 h

0

Više iz rubrike

Влада Српске: Краткорочни дуг не смије бити већи од 2,5 одсто БДП-а

Republika Srpska

Vlada Srpske: Kratkoročni dug ne smije biti veći od 2,5 odsto BDP-a

2 h

0
Минић: Уплаћен новац од ПДВ-а Бањалуци и Бијељини

Republika Srpska

Minić: Uplaćen novac od PDV-a Banjaluci i Bijeljini

2 h

0
Додик: Жене највећа снага Српске

Republika Srpska

Dodik: Žene najveća snaga Srpske

2 h

0
Петровић о поскупљењу струје

Republika Srpska

Petrović o poskupljenju struje

3 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

31

Evo zašto nikako ne bi trebalo sušiti veš na radijatoru

17

21

Dodik: Želimo mir i stabilnost, zato biramo Karana

17

09

Rodžer Federer primljen u Kuću slavnih

17

05

Javor: Sportska dvorana u Omarskoj biće završena za šest mjeseci

16

52

Ostojić: Isplatom PDV-a Bijeljini pao je jedini izgovor - grad do petka da izmiri sva dugovanja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner