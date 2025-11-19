Za prenatalno testiranje sedam miliona KM u narednoj godini

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o načinu finansiranja programa neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnice za 2026. godinu u iznosu od 7.000.000 KM, na osnovu Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju.

Prethodno je Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske usvojio program neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnice za 2026. godinu, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Srpske.

Vlada Srpske je na današnjoj sjednicu usvojila i informaciju o sprovođenju preporuka komiteta potpisnica Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Savjeta Evrope u Republici Srpskoj.

"Vlada Srpske ovim daje saglasnost da ova informacija bude osnov za izradu i podnošenje izvještaja o sprovođenju preporuka GREVIO komiteta u BiH", navedeno je u saopštenju.

Republika Srpska Vlada Srpske: Kratkoročni dug ne smije biti veći od 2,5 odsto BDP-a

Zadužuje se Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske da dalje prati primjenu Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Republici Srpskoj, kao i obaveze koje proizilaze u vezi sa istom i da o tome izvještava Vladu Srpske.

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila informaciju o izmirenju duga javnih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj.

Raspoloživa kreditna sredstva odobrena Srpskoj od Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koristiće se za izmirenje poreskog duga javnih zdravstvenih ustanova Srpske - Bolnice "Sveti Vračevi" iz Bijeljine, Bolnice "Dr Mladen Stojanović" iz Prijedora, Univerzitetske bolnice Foča, Bolnice Trebinje, Bolnice Zvornik, Bolnice "Sveti Luka" iz Doboja i Specijalne bolnice za psihijatriju Sokolac, te izmirenje duga domova zdravlja Banjaluka i Bijeljina prema Fondu zdravstvenog osiguranja Srpske i za izmirenje duga Apoteke Foča.