Petrović o poskupljenju struje

ATV

19.11.2025

14:25

Петровић о поскупљењу струје

V.d. generalnog direktora ERS Luka Petrović odbacuje sve insinuacije i predizborne poruke da će doći do promjena električne energije i poručuje da cijena za građane ostaje nepromjenjiva.

"Po Zakonu o električnoj energiji mi smo dužni da pošaljemo obrazac Regulatornoj agenciji za energetiku do 15. novembra svake godine. Ali, taj obrazac nije bio ni potpun što je mogla da registruje Regulatorna agencija, ali očigledno su žurili da preko vikenda analiziraju i da izbace u eter nepotpun i netačan podatak. Mi smo taj obrazac povukli i on je ništavan. U tom smislu možemo da konstatujemo da matično preduzeće kao javni i rezervni snabdjevač nema nikakav zahtjev za povećanje cijena električne energije i da cijena ostaje nepromijenjena", kaže Petrović.

On kaže da ima pitanja i za Regulatornu agenciju i za kalkulante i za one koji prave insinuacije.

"Vrijeme je predizborno i mnogi zločasti ljudi su spremni da pogrešno prokomentarišu procedure i stvore lošu sliku. Građani mogu biti sigurni, nema nikakav zahtjev od strane javnog i rezervnog snabdjevača u funkciji matičnog preduzeća prema Regulatoru oko promjena cijena električne energije", rekao je Petrović.

Hoće li u toku sljedeće godine biti zahtjeva za poskupljenjem, Petrović kaže "o tom po tom".

"Treba da dostavimo Vladi plan poslovanja za 2026. godinu. To ćemo dostaviti u narednih 30 dana kada dobijemo odluku Vlade o našim izlaznim veličinama, tj. o cijenama električne energije prema građanima i privredi. Prema tome mi pravimo ukupan rezultat našeg matičnog preduzeća. Za sada nemamo izlazne veličine, one nisu promjenjive nego fiksne i shodno tome ćemo dostaviti Vladi plan poslovanja koji definiše sve ulazno izlazno parametre za poslovanje matičnog preduzeća".

Luka Petrović

Elektroprivreda Republike Srpske

