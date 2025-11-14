Logo
Petrović ne odustaje: Klavir od pola miliona KM stiže iz Zagreba

Izvor:

RTRS

14.11.2025

12:26

Komentari:

5
Петровић не одустаје: Клавир од пола милиона КМ стиже из Загреба
Foto: ATV

Neriješene plate zaposlenih u vrtiću, podsticaji poljoprivrednicima iz prošle godine, rupe po putevima i mnoge druge obaveze ostaju neriješene, dok sa druge strane gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović kupuje klavir vrijedan pola miliona maraka.

Klavir će, po svemu sudeći, stići iz Zagreba.

Naime konzorcijum "Piano centar" iz Zagreba i "AAP Elektronik" iz Banjaluke isporučiće gradu Bijeljina naručeni klavir, piše RTRS.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik čestitao krsnu slavu bolnicama "Sveti Vračevi" i "Srbija"

Ovaj konzorcijum bio je jedini ponuđač na nedavno okončanom tenderu, a imaju rok od 90 dana za isporuku.

Oko ove nabavke u javnosti se proteklih mjeseci podigla velika prašina, ali gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović koji je bio inicijator ove nabavke nije odustao do kraja.

Podsjetimo, Petrović je donio Odluku o pokretanju postupka javne nabavke klavira, vrijednosti do 500.000 maraka sa PDV.

Kako se navodi u odluci, klavir će biti nabavljen za potrebe Odjeljenja za društvene djelatnosti.

