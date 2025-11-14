Logo
Spominje se intimni snimak: Ne smiruje se rat Kije Kockar i Kaće Živković

Blic

14.11.2025

12:05

Кија Коцкар и Катарина Живковић
Foto: Instagram

Kija Kockar je iznijela tvrdnju da Katarina Živković navodno dijeli intimni snimak Milana Miloševića, a pjevačica se oglasila tim povodom i otkrila kako je reagovao voditelj na skandal u koji je upleten.

"Ja za to nisam znala, a onda me je pozvao Milan Milošević i ismijala sam se onako iz sveg srca. Taj snimak ne postoji, ali sam konstatovala sa Milanom i da postoji, to bi bio najjači snimak na svijetu zato što on sve što radi je najjače i najbolje. To je jedna laž i izmišljotina onog polupanog blebetala", rekla je Katarina Živković za "Blic".

Kija: Dijeliš Milanov intimni snimak

Podsjetimo, u toku javne svađe između bivših prijateljica Kije Kockar i Katarine Živković, pobjednica "Zadruge" iznijela je šok tvrdnje o bivšoj drugarici.

"Jao, da. Pozovi svog druga Milana i kaži mu kako dijeliš svima njegov intimni snimak. Ups, Katarina, tvoj Instagram stori pokazuje ko si ti. Pokazuje tvoje mišljenje o meni. Drugarice. Pa što si ga čuvala toliko godina? Spuštaš samo sebe. Tvoje ponašanje van kamera, prema meni, prema evo i Milanu, tvojim drugaricama koje nisu javne ličnosti isto pokazuje ko si ti", poručila je Kija putem svog Instagram profila.

Kija o mužu Katarine Živković: To je Nebojša Stojković Stojke

Podsjetimo, tokom javne svađe, Kija Kockar je otkrila identitet muža Katarine Živković kog je krila od javnosti.

"Vrlo su teške riječi da mene uplićeš i da mi stavljaš naslov kako se družim sa osobom koja se sumnjiči za ubistvo (Dijanom Hrkalović, prim. nov), kada je tvoj partner Nebojša Stojković Stojke, a sve o njemu možete vidjeti na Guglu", rekla je Kija i dodala da smatra da je zapravo ona ta koja je bila u opasnosti.

Небојша Стојковић Стојке

"Ja sam ta koja je, prema svemu što se može pročitati na Guglu, zapravo bila u direktnoj ili indirektnoj opasnosti kad god sam bila u blizini te tvoje porodične kuće, tvog partnera i same tebe, jer si ti njegova dugogodišnja partnerka, što cijeli grad zna", završila je Kija Kockar za Blic obraćajući se svojoj bivšoj prijateljici.

Kaća odgovorila Kiji: S kim sam to je moja stvar

Katarina Živković odgovorila je Kiji javno, nakon što je Kockar nakon što je otkrila identitet njenog muža.

"Sa kim sam ja to je moja privatna stvar a ne njena. Eto sad ne mora da se krije iza svojih mnogobrojnih profila da komentariše sa kim sam. Sad može da ih koristi samo za hejtovanje i liječenje svoje zlobe. Da ima iole mozga ne bi ostala sama, bez muža i prijatelja. Ko nema svoj život bavi se tuđim životima, a iz ovoga se vidi da se osjeća veoma loše psihički i da vapi za pažnjom u medijima", napisala je Kaća na Instagramu.

Kristina Kija Kockar

Katarina Živković

Nebojša Stojković Stojke

