Napadnuta Arijana Grande: Čovjek nasrnuo na nju tokom premijere filma

Poznata pjevačica i glumica, Arijana Grande, našla se u jezivoj situaciji tokom premijere filma "Wicked: For Good", koja je održana 13. novembra u Singapuru.

Dok je koračala žutim tepihom uz druge zvijezde, usred luksuza i lamplight-scene, jedan muškarac je preskočio barijeru i nasrnuo na nju.

Incident se dogodio na ulazu u oblasti studija u kojem je održan događaj. U videima koji su se kasnije proširili internetom vidi se kako nepoznati čovjek naglo prilazi Arijani, hvata je za ruku i prsima se pritiska uz nju dok ona pokušava da se izvuče. Ubrzo su reagovali zaštitari, ali i koleginica i prijateljica Sintija Erivo, koja je priskočila u pomoć.

Zaštitnički gest i hitna reakcija

Sintija je vidjela trenutak kada je muškarac protrčao pored fotografa i skočio prema Arijani. Instinktivno je skočila između njih i povikala, pokušavajući da blokira napad. U narednim trenucima, Arijanu je vidno potresenu podržala još jedna koleginica Mišel Jioh.

Napadač, identifikovan kao Džonson Ven, poznatiji kao "Pidžama Men", već je bio meta kritika zbog sličnih incidenata sa drugim poznatim ličnostima.

Opasnost popularnosti i nepoštovanje granica

Ovaj događaj ponovo je pokrenuo pitanje o sigurnosti javnih ličnosti i granicama koje fanovi ne smiju da pređu. I dok je Arijana ranije govorila o svojim borbama sa anksioznošću i posttraumatskim stresom poslije terorističkog napada na njen koncert u Mančesteru 2017. godine, sada je ponovo stavljena u situaciju da prolazi kroz neprijatnost na javnom događaju.

Takvo ponašanje nije samo "prekoračenje proprioriteta" već čin koji može imati ozbiljne posljedice - kako za žrtvu, tako i za reputaciju samog događaja.

Potresena, ali stojim

Nakon incidenta, Arijana je snimljena kako duboko diše i drži ruke podignute, dok je Sintija pružila podršku. Iako su nastavili događaj, atmosfera je nesumnjivo promijenjena. Pjevačica je kratko prokomentarisala da je "dobro", ali da je "potresena" - što i ne čudi, imajući u vidu sve što je ranije prošla.

