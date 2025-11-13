Bubnjar iz "Ju grupe" dotakao dno, živio u teškom siromaštvu, a onda ga je spasila Vera

Slobodan je na svom Fejsbuk profilu tada zamolio sve one, koji su u mogućnosti da mu pomognu, da to učine jer je tada živio u bijedi i siromaštvu.

Slobodan je tada za Blic otkrio šta mu se desilo, a tada je živio u Perlezu blizu Zrenjanina, u kući koja je stara, bez struje i vode.

Scena Legendarni bubnjar "YU Grupe" na ivici egzistencije: Moli za pomoć

Kako je Slobodan tada istakao, u kući nije imao ni struje ni vode. Zidovi su oronuli i puni vlage, šporet “Smederevac” koji ne funkcioniše, propali kauč, oronuli kredenac, stari i razbijeni prozori, stare stolice.

Slobodan je tada otkrio šta se tačno desilo pa je ostao bez para.

– Preživio sam pakao. Prodao sam stan u Zemunu, stan je imao 20 kvadrata. Jedan vikend sam otišao kod drugara na slavu i ukradu mi sve pare, 19.000 evra koje su mi bile u stanu. Nisam ih odnio u banku. Za te pare sam mogao da kupim kuću, auto – rekao je Slobodan i nastavlja:

– Sad sam ovdje kao neki ker, kao slijepac živim. Živim u kući gdje nema struje ni vode, to je zapravo stan u Perlezu. Zovu me drugari, uplaćuju mi ljudi po 2000, 3000 dinara, ne znam kako će biti – rekao je on.

Jedna žena mu promijenila život iz korijena

Nakon teškog perioda, život mu je iz korijena promijenila žena Vera sa kojom je trenutno u ljubavnoj vezi i u čijoj kući trenutno živi.

Slobodan Jurišić Jura je nedavno ispričao da je Vera za njegovu lošu situaciju saznala preko medija. Ona je odlučila da pomogne muzičaru i uselila ga je kod sebe u kući od 200 kvadrata.

– Vera mi daje 50 evra, takoreći svaki dan. Kaže “nemoj da nemaš ništa”. Ne da mi da potrošim dinar! – rekao je on tada za domaće medije.