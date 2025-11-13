Logo
Large banner

Bubnjar iz "Ju grupe" dotakao dno, živio u teškom siromaštvu, a onda ga je spasila Vera

Izvor:

Agencije

13.11.2025

17:48

Komentari:

0
Бубњар из "Ју групе" дотакао дно, живио у тешком сиромаштву, а онда га је спасила Вера

Nekadašnji bubnjar JU grupe, Slobodan Jurišić Jura, prošle godine prolazio je kroz pravi pakao.

Slobodan je na svom Fejsbuk profilu tada zamolio sve one, koji su u mogućnosti da mu pomognu, da to učine jer je tada živio u bijedi i siromaštvu.

Slobodan je tada za Blic otkrio šta mu se desilo, a tada je živio u Perlezu blizu Zrenjanina, u kući koja je stara, bez struje i vode.

слободан јура

Scena

Legendarni bubnjar "YU Grupe" na ivici egzistencije: Moli za pomoć

Kako je Slobodan tada istakao, u kući nije imao ni struje ni vode. Zidovi su oronuli i puni vlage, šporet “Smederevac” koji ne funkcioniše, propali kauč, oronuli kredenac, stari i razbijeni prozori, stare stolice.

Slobodan je tada otkrio šta se tačno desilo pa je ostao bez para.

– Preživio sam pakao. Prodao sam stan u Zemunu, stan je imao 20 kvadrata. Jedan vikend sam otišao kod drugara na slavu i ukradu mi sve pare, 19.000 evra koje su mi bile u stanu. Nisam ih odnio u banku. Za te pare sam mogao da kupim kuću, auto – rekao je Slobodan i nastavlja:

– Sad sam ovdje kao neki ker, kao slijepac živim. Živim u kući gdje nema struje ni vode, to je zapravo stan u Perlezu. Zovu me drugari, uplaćuju mi ljudi po 2000, 3000 dinara, ne znam kako će biti – rekao je on.

Jedna žena mu promijenila život iz korijena

Nakon teškog perioda, život mu je iz korijena promijenila žena Vera sa kojom je trenutno u ljubavnoj vezi i u čijoj kući trenutno živi.

Slobodan Jurišić Jura je nedavno ispričao da je Vera za njegovu lošu situaciju saznala preko medija. Ona je odlučila da pomogne muzičaru i uselila ga je kod sebe u kući od 200 kvadrata.

– Vera mi daje 50 evra, takoreći svaki dan. Kaže “nemoj da nemaš ništa”. Ne da mi da potrošim dinar! – rekao je on tada za domaće medije.

Podijeli:

Tagovi:

muzičar

siromaštvo

muzika

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Породица Брус Вилиса одлучила донирати његов мозак?

Scena

Porodica Brus Vilisa odlučila donirati njegov mozak?

3 h

0
Цеца подржала Каћу Живковић: Гори Инстаграм, укључила се и естрада

Scena

Ceca podržala Kaću Živković: Gori Instagram, uključila se i estrada

3 h

0
Упетљани Небојша Стпојковић Стојке и Дијана Хркаловић: Наставља се рат Кије и Каће

Scena

Upetljani Nebojša Stpojković Stojke i Dijana Hrkalović: Nastavlja se rat Kije i Kaće

6 h

0
Лепа Брена у сузама због синовог потеза?

Scena

Lepa Brena u suzama zbog sinovog poteza?

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

15

Minić: Javni dug Srpske 31 odsto BDP-a, skoro duplo niži od evropskog standarda

19

06

Glupost ili provokacija? Crkveni simboli štampani na toalet papiru

19

04

Prve slike sa mjesta pada aviona: Pronađeno tijelo pilota

19

04

Do privatizacije Elektroprivrede neće doći, ali hoće do preispitivanja načina poslovanja

18

57

Centralne vijesti, 13.11.2025.

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner