Upetljani Nebojša Stpojković Stojke i Dijana Hrkalović: Nastavlja se rat Kije i Kaće

Pjevačica Katarina Živković ponovo se oglasila na temu sukoba sa Kristinom Kijom Kockar, nakon što je Kija otkrila identitet njenog muža i tvrdila da je njihovo prijateljstvo puklo zbog fotografije sa Dijanom Hrkalović.

Katarina se oglasila na Instagramu, objavivši skrinšot Kijine poruke koja je navodno poslata danas, ali nije naglašeno kome: "Aha, znači Dijani da prenesem to? Ok".

Scena Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

Uz objavu, Živkovićeva je poručila:

"Zamolila bih te da prestaneš da prijetiš novinarima koji ne žele da objavljuju tvoje gluposti koje laprdaš i da naručuješ tekstove protiv mene. Uostalom, zar nisi rekla da dotičnu ne poznaješ i da je samo gostovala kod tebe u emisiji?".

Nedugo zatim, Katarina se ponovo oglasila:

"Još uvijek nisam dobila odgovor na pitanje kako se zove tvoj dugogodišnji ljubavnik, a pripadnik MUP-a, i koliko je on blizak sa dotičnom (ona što ti bješe samo gostovala u emisiji) a kojom prijetiš novinarima koji ne žele da objave tvoje bljuvotine".

Tokom prethodnog dana, Kristina Kockar je u jeku svađe sa bivšom drugaricom Katarinom Živković otkrila ko je muškarac kojeg je pjevačica krila godinama unazad i kojem je rodila sina.

Kako je otkrila, u pitanju Nebojša Stojković Stojke.

Srbija Šta je Nebojša Stojković Stojke govorio o pokušaju atentata na njega

Podsjetimo, Katarina Živković ispričala da je problem između Kije i nje nastao zbog fotografije sa osobom navodno osumnjičenom za ubistvo osobe koja je bliska njenom emotivnom partneru. Kako je rekla, Kija zbog toga nije mogla da dođe u kuću u kojoj Katarina živi sa porodicom, već joj je ponudila da se vide u njenom djevojačkom stanu u Zemunu.

Nekoliko dana kasnije otkriveno je da se radi o fotografiji sa Dijanom Hrkalović, bivšom državnom sekretarkom u MUP-u Srbije, piše "Telegraf".

Podsjećanja radi, mediji su minulih godina izvještavali da je Nebojša Stojković Stojke 2013. godine podnio molbu za uslovni otpust Višem sudu u Beogradu. On je tada služio kaznu od 8 godina i 3 mjeseca zbog optužbi u vezi sa oružjem i drogu.

Šest godina kasnije, 2019, bilo je objavljeno da je uhapšen, ali ishod tog postupka i dalje nije poznat.

Kija o mužu Kaće Živković: "Sve o njemu možete vidjeti na Guglu"

Kija Kockar se poslije svađe sa bivšom drugaricom oglasila i otkrila identitet muža Katarine Živković, ali i detalje o njemu. Kako je navela, "sve o njemu možete vidjeti na Guglu".

Srbija Šta je rakovički klan sa kojim se povezuje Nebojša Stojković Stojke

"Vrlo su teške riječi da mene uplićeš i da mi stavljaš naslov kako se družim sa osobom koja se sumnjiči za ubistvo (Dijanom Hrkalović, prim. nov), kada je tvoj partner Nebojša Stojković Stojke, a sve o njemu možete videti na Guglu", rekla je Kija i dodala da smatra da je zapravo ona ta koja je bila u opasnosti.

"Ja sam ta koja je, prema svemu što se može pročitati na Guglu, zapravo bila u direktnoj ili indirektnoj opasnosti kad god sam bila u blizini te tvoje porodične kuće, tvog partnera i same tebe, jer si ti njegova dugogodišnja partnerka, što cijeli grad zna", završila je Kija Kockar obraćajući se svojoj bivšoj prijateljici.