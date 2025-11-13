Logo
Upetljani Nebojša Stpojković Stojke i Dijana Hrkalović: Nastavlja se rat Kije i Kaće

Telegraf

13.11.2025

13:07

0
Упетљани Небојша Стпојковић Стојке и Дијана Хркаловић: Наставља се рат Кије и Каће

Pjevačica Katarina Živković ponovo se oglasila na temu sukoba sa Kristinom Kijom Kockar, nakon što je Kija otkrila identitet njenog muža i tvrdila da je njihovo prijateljstvo puklo zbog fotografije sa Dijanom Hrkalović.

Katarina se oglasila na Instagramu, objavivši skrinšot Kijine poruke koja je navodno poslata danas, ali nije naglašeno kome: "Aha, znači Dijani da prenesem to? Ok".

Небојша Стојковић Стојке

Scena

Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

Uz objavu, Živkovićeva je poručila:

"Zamolila bih te da prestaneš da prijetiš novinarima koji ne žele da objavljuju tvoje gluposti koje laprdaš i da naručuješ tekstove protiv mene. Uostalom, zar nisi rekla da dotičnu ne poznaješ i da je samo gostovala kod tebe u emisiji?".

Nedugo zatim, Katarina se ponovo oglasila:

"Još uvijek nisam dobila odgovor na pitanje kako se zove tvoj dugogodišnji ljubavnik, a pripadnik MUP-a, i koliko je on blizak sa dotičnom (ona što ti bješe samo gostovala u emisiji) a kojom prijetiš novinarima koji ne žele da objave tvoje bljuvotine".

Tokom prethodnog dana, Kristina Kockar je u jeku svađe sa bivšom drugaricom Katarinom Živković otkrila ko je muškarac kojeg je pjevačica krila godinama unazad i kojem je rodila sina.

Kako je otkrila, u pitanju Nebojša Stojković Stojke.

Небојша Стојковић Стојке

Srbija

Šta je Nebojša Stojković Stojke govorio o pokušaju atentata na njega

Podsjetimo, Katarina Živković ispričala da je problem između Kije i nje nastao zbog fotografije sa osobom navodno osumnjičenom za ubistvo osobe koja je bliska njenom emotivnom partneru. Kako je rekla, Kija zbog toga nije mogla da dođe u kuću u kojoj Katarina živi sa porodicom, već joj je ponudila da se vide u njenom djevojačkom stanu u Zemunu.

Nekoliko dana kasnije otkriveno je da se radi o fotografiji sa Dijanom Hrkalović, bivšom državnom sekretarkom u MUP-u Srbije, piše "Telegraf".

Podsjećanja radi, mediji su minulih godina izvještavali da je Nebojša Stojković Stojke 2013. godine podnio molbu za uslovni otpust Višem sudu u Beogradu. On je tada služio kaznu od 8 godina i 3 mjeseca zbog optužbi u vezi sa oružjem i drogu.

Šest godina kasnije, 2019, bilo je objavljeno da je uhapšen, ali ishod tog postupka i dalje nije poznat.

Kija o mužu Kaće Živković: "Sve o njemu možete vidjeti na Guglu"

Kija Kockar se poslije svađe sa bivšom drugaricom oglasila i otkrila identitet muža Katarine Živković, ali i detalje o njemu. Kako je navela, "sve o njemu možete vidjeti na Guglu".

Небојша Стојковић Стојке

Srbija

Šta je rakovički klan sa kojim se povezuje Nebojša Stojković Stojke

"Vrlo su teške riječi da mene uplićeš i da mi stavljaš naslov kako se družim sa osobom koja se sumnjiči za ubistvo (Dijanom Hrkalović, prim. nov), kada je tvoj partner Nebojša Stojković Stojke, a sve o njemu možete videti na Guglu", rekla je Kija i dodala da smatra da je zapravo ona ta koja je bila u opasnosti.

"Ja sam ta koja je, prema svemu što se može pročitati na Guglu, zapravo bila u direktnoj ili indirektnoj opasnosti kad god sam bila u blizini te tvoje porodične kuće, tvog partnera i same tebe, jer si ti njegova dugogodišnja partnerka, što cijeli grad zna", završila je Kija Kockar obraćajući se svojoj bivšoj prijateljici.

Kristina Kija Kockar

Katarina Živković

Nebojša Stojković Stojke

Dijana Hrkalović

