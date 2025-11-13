Logo
Potraga u bh. gradu: Izgubio zubnu protezu, moli za pomoć sugrađane

ATV

13.11.2025

12:44

Зуби / протеза
Foto: Pexels / Photo by Karola G.

Na popularnoj Fejsbuk stranici "Spotted Zenica" pojavio se apel koji je brzo privukao pažnju mnogih Zeničana.

Naime, jedan građanin obratio se javnosti moleći za pomoć u potrazi za – gornjom zubnom protezom.

"Pozdrav, da li je neko pronašao gornju zubnu protezu u Bestu ili ispred Besta kod stadiona, bez glupih komentara jer je proteza važna", napisao je.

Iako je na prvi pogled objava izazvala i brojne duhovite komentare, većina korisnika pokazala je razumijevanje i saosjećanje, podsjećajući da svako može doći u sličnu situaciju.

Zeničanin se, prema svemu sudeći, nada da će neko pronaći izgubljenu protezu i javiti se putem iste stranice kako bi mu bila vraćena.

Objava je u kratkom roku postala viralna, a mnogi korisnici dijelili su je dalje kako bi pomogli da se izgubljeni predmet što prije pronađe.

