Potraga u bh. gradu: Izgubio zubnu protezu, moli za pomoć sugrađane

Izvor:
ATV
13.11.2025
12:44
Komentari:0
Na popularnoj Fejsbuk stranici "Spotted Zenica" pojavio se apel koji je brzo privukao pažnju mnogih Zeničana.
Naime, jedan građanin obratio se javnosti moleći za pomoć u potrazi za – gornjom zubnom protezom.
"Pozdrav, da li je neko pronašao gornju zubnu protezu u Bestu ili ispred Besta kod stadiona, bez glupih komentara jer je proteza važna", napisao je.
Iako je na prvi pogled objava izazvala i brojne duhovite komentare, većina korisnika pokazala je razumijevanje i saosjećanje, podsjećajući da svako može doći u sličnu situaciju.
Zeničanin se, prema svemu sudeći, nada da će neko pronaći izgubljenu protezu i javiti se putem iste stranice kako bi mu bila vraćena.
Objava je u kratkom roku postala viralna, a mnogi korisnici dijelili su je dalje kako bi pomogli da se izgubljeni predmet što prije pronađe.
