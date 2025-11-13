Potraga u bh. gradu: Izgubio zubnu protezu, moli za pomoć sugrađane

Na popularnoj Fejsbuk stranici "Spotted Zenica" pojavio se apel koji je brzo privukao pažnju mnogih Zeničana.

Naime, jedan građanin obratio se javnosti moleći za pomoć u potrazi za – gornjom zubnom protezom.

"Pozdrav, da li je neko pronašao gornju zubnu protezu u Bestu ili ispred Besta kod stadiona, bez glupih komentara jer je proteza važna", napisao je.

Iako je na prvi pogled objava izazvala i brojne duhovite komentare, većina korisnika pokazala je razumijevanje i saosjećanje, podsjećajući da svako može doći u sličnu situaciju.

Zeničanin se, prema svemu sudeći, nada da će neko pronaći izgubljenu protezu i javiti se putem iste stranice kako bi mu bila vraćena.

Objava je u kratkom roku postala viralna, a mnogi korisnici dijelili su je dalje kako bi pomogli da se izgubljeni predmet što prije pronađe.