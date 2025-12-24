Logo
Large banner

Eksplozija na Marakani: Jovanović se vraća nakon 6 mjeseci

Izvor:

ATV

24.12.2025

13:43

Komentari:

0
FK Crvena zvezda
Foto: FK Crvena zvezda

Živo je u FK Crvena zvezda ovih dana, a prelazni rok praktično još nije ni počeo.

Jasno su rukovodioci Crvene zvezde rekli na kraju sezone da će osjetno ojačati igrački kadar, jer je pored Lige Evrope titula u Srbiji prioritet za sve u klubu.

ILU-ŽENA-KNJIGA-220925

Zanimljivosti

Rođeni genijalci: Ova 3 znaka imaju mozak koji radi 100 na sat

I odmah bomba! Lazar Jovanović se poslije samo šest mjeseci vraća na Marakanu! Dogovor između Crvene zvezde i Štutgarta je postignut i mladi krilni fudbaler će ponovo obući crveno-bijeli dres, piše portal "Mocartsport".

Novi trener crveno-bijelih Dejan Stanković pohvalno se izrazio oko mladog igrača i spreman je da mu pruži šansu.

Pored pozajmice, FK Crvena zvezda dogovorio je i bolje procente od Štutgarta, vezano za narednu prodaju Lazara Jovanovića. Umjesto dosadašnjih 10, dobiće duplo više, čitavih 20 odsto.

Crvena zvezda je u junu 2025. prodala Lazara Jovanovića Štutgartu za 5.000.000 evra, poslije njegovih sjajnih utakmica u dresu OFK Beograda. Iako je mladi Srbin svaki put igrao dobro, kada bi dobio priliku, bilo je jasno da trener Štutgarta Sebastijan Henes ima više povjerenja u neke iskusnije fudbalere.

Treba dobro krilo, pa i dva

Jasno je da su Crvenoj zvezdi potrebni bočni fudbaleri, što se vidjelo pred kraj sezone.

Zbog povrede crveno-bijeli nisu mogli da računaju na Nemanju Radonjića i Vladimira Lučića, kao i Šavija Babiku, dok je Milson bio u lošoj formi.

tramp 3

Svijet

Tramp optužen za navodno silovanje: Ministarstvo odmah sve objasnilo

Pored Lazara Jovanovića, trener Dejan Stanković želi dodatno da pojača konkurenciju na krilnim pozicijama, pa bi novi ugovor sa Crvenom zvezdom trebalo da potpiše Rus Jegor Prucev, koji je tokom jeseni bio na pozajmici u OFK Beogradu.

Radonjić na prekretnici

To znači, da će na pripremama Dejan Stanković od krilnih igrača imati Nemanju Radonjića, Lazara Jovanovića, Jegora Pruceva i Vladimira Lučića, a sa Kupa afričkih nacija vratiće se Šavi Babika i Milson.

U slučaju dobre ponude, Marakanu bi mogli da napuste Nemanja Radonjić i Milson.

okruzni sud banjaluka

Hronika

Direktor derventske škole oslobođen optužbe!

Dosadašnji fudbaler OFK Beograda Džej Enem dolazi u Crvenu zvezdu na šestomjesečnu pozajmicu. Ukoliko izbori minutažu i dobije povjerenje stručnog štaba, onda će crveno-bijeli aktivirati otkupnu klauzulu i potpisati ugovor sa Enemom.

Nekadašnji polaznik omladinske škole fudbala u Ajaksu imao je odličnu sezonu u OFK Beogradu, na 17 utakmica postigao je 10 golova.

Podijeli:

Tagovi:

FK Crvena zvezda

Štutgart

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Отрована петочлана породица, међу којима и двоје дјеце

Region

Otrovana petočlana porodica, među kojima i dvoje djece

4 h

0
Скоро 7.000 људи у Српској умрло од опаког вируса

Zdravlje

Skoro 7.000 ljudi u Srpskoj umrlo od opakog virusa

4 h

0
Цвијановић са министром одбране Италије: Заједнички интерес очување мира и стабилности

Republika Srpska

Cvijanović sa ministrom odbrane Italije: Zajednički interes očuvanje mira i stabilnosti

4 h

0
Штаб у Берковићима укинуо забрану кориштења воде из водовода

Republika Srpska

Štab u Berkovićima ukinuo zabranu korištenja vode iz vodovoda

4 h

0

Više iz rubrike

Умро бивши фудбалер Партизана

Fudbal

Umro bivši fudbaler Partizana

21 h

0
Навијачи Милана разочарани доласком Златана Ибрахимовића

Fudbal

Navijači Milana razočarani dolaskom Zlatana Ibrahimovića

23 h

0
Бивши њемачки репрезентативац Себастијан Хертнер погинуо на Дурмитору

Fudbal

Bivši njemački reprezentativac Sebastijan Hertner poginuo na Durmitoru

23 h

0
Месијева сестра доживјела тешку саобраћајну несрећу, вјенчање одгођено

Fudbal

Mesijeva sestra doživjela tešku saobraćajnu nesreću, vjenčanje odgođeno

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

20

Slučaj nestale Danke Ilić: Više javno tužilaštvo saopštilo nove informacije

17

14

Volja građana i Jovica Radulović

17

10

Avdalović: Izbore ponavljaju na mjestu gdje je sve uredno, a pobjedu odnio Karan

17

08

Pronaći adekvatna rješenja za pouzdano snabdijevanje strujom

16

52

Direktor javnog preduzeća osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner