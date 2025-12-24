Eksplozija na Marakani: Jovanović se vraća nakon 6 mjeseci

Živo je u FK Crvena zvezda ovih dana, a prelazni rok praktično još nije ni počeo.

Jasno su rukovodioci Crvene zvezde rekli na kraju sezone da će osjetno ojačati igrački kadar, jer je pored Lige Evrope titula u Srbiji prioritet za sve u klubu.

I odmah bomba! Lazar Jovanović se poslije samo šest mjeseci vraća na Marakanu! Dogovor između Crvene zvezde i Štutgarta je postignut i mladi krilni fudbaler će ponovo obući crveno-bijeli dres, piše portal "Mocartsport".

Novi trener crveno-bijelih Dejan Stanković pohvalno se izrazio oko mladog igrača i spreman je da mu pruži šansu.

Pored pozajmice, FK Crvena zvezda dogovorio je i bolje procente od Štutgarta, vezano za narednu prodaju Lazara Jovanovića. Umjesto dosadašnjih 10, dobiće duplo više, čitavih 20 odsto.

Crvena zvezda je u junu 2025. prodala Lazara Jovanovića Štutgartu za 5.000.000 evra, poslije njegovih sjajnih utakmica u dresu OFK Beograda. Iako je mladi Srbin svaki put igrao dobro, kada bi dobio priliku, bilo je jasno da trener Štutgarta Sebastijan Henes ima više povjerenja u neke iskusnije fudbalere.

Treba dobro krilo, pa i dva

Jasno je da su Crvenoj zvezdi potrebni bočni fudbaleri, što se vidjelo pred kraj sezone.

Zbog povrede crveno-bijeli nisu mogli da računaju na Nemanju Radonjića i Vladimira Lučića, kao i Šavija Babiku, dok je Milson bio u lošoj formi.

Pored Lazara Jovanovića, trener Dejan Stanković želi dodatno da pojača konkurenciju na krilnim pozicijama, pa bi novi ugovor sa Crvenom zvezdom trebalo da potpiše Rus Jegor Prucev, koji je tokom jeseni bio na pozajmici u OFK Beogradu.

Radonjić na prekretnici

To znači, da će na pripremama Dejan Stanković od krilnih igrača imati Nemanju Radonjića, Lazara Jovanovića, Jegora Pruceva i Vladimira Lučića, a sa Kupa afričkih nacija vratiće se Šavi Babika i Milson.

U slučaju dobre ponude, Marakanu bi mogli da napuste Nemanja Radonjić i Milson.

Dosadašnji fudbaler OFK Beograda Džej Enem dolazi u Crvenu zvezdu na šestomjesečnu pozajmicu. Ukoliko izbori minutažu i dobije povjerenje stručnog štaba, onda će crveno-bijeli aktivirati otkupnu klauzulu i potpisati ugovor sa Enemom.

Nekadašnji polaznik omladinske škole fudbala u Ajaksu imao je odličnu sezonu u OFK Beogradu, na 17 utakmica postigao je 10 golova.