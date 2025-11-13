Logo
Pojačana kontrola u saobraćaju na području Prijedora

ATV

13.11.2025

09:11

0
Na području Policijske uprave Prijedor od danas do nedjelje, 16. novembra, sprovodi se regionalna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, saopšteno je iz ove uprave.

Akcija je usmjerena na kontrolu učestvovanja u saobraćaju pod dejstvom alkohola, droge ili lijekova koji se ne smiju upotrebljavati prije i za vrijeme vožnje.

Policijska uprava Prijedor apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, a posebno na vozače da ne učestvuju u saobraćaju pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci.

kontrola saobraćaja

