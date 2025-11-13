Otkriveno šta najviše ubija strast u vezama

Izvor:
Superžena
13.11.2025
09:01
Komentari:0
Naučne studije koje su objavljene nedavno otkrile su šta to ubija strast u vezi i zbog čega ljudi sve manje vode ljubav sa svojim partnerima.
Naime, psiholozi su pratili seksualni život nekoliko stotina učesnika kako bi otkrili odgovor na ovo pitanje.
Kako piše Power Of Positivity, glavni razlog je nedostatak entuzijazma, nakon toga su se na listi našli i nedostatak privatnog prostora i vremena.
"Nedostatak seksa i nerazumijevanje u tom području nakon nekog vremena može razdvojiti ljude i dovesti do drugih problema u vezi. Otkrijte ih na vrijeme i tako spriječite udaljavanje", rekao je autor istraživanja, Meneleos Apostolou.
Osoba koja shvati da njenom partneru nedostaje entuzijazma kada je seks u pitanju osjeća se poniženo.
Jedan od mnogobrojnih razloga je i provođenje previše vremena na poslu, a tek na četvrtom mjestu se kao razlog navodi loš seks i nerazumijevanje s partnerom oko ovog problema.
Osim toga, razlozi zbog kojih vam seks s partnerom vremenom postane neprivlačan su i svađe, razlika u karakteru i zlostavljanje.
Partneri koji su u međuvremenu postali roditelji, kažu da nemaju dovoljno vremena i prostora za vođenje ljubavi.
