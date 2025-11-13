Logo
Large banner

Otkriveno šta najviše ubija strast u vezama

Izvor:

Superžena

13.11.2025

09:01

Komentari:

0
Откривено шта највише убија страст у везама
Foto: Pexels

Naučne studije koje su objavljene nedavno otkrile su šta to ubija strast u vezi i zbog čega ljudi sve manje vode ljubav sa svojim partnerima.

Naime, psiholozi su pratili seksualni život nekoliko stotina učesnika kako bi otkrili odgovor na ovo pitanje.

Хороскоп, паре

Zanimljivosti

5 horoskopskih znakova će plivati u parama iako sada nemaju ni dinar

Kako piše Power Of Positivity, glavni razlog je nedostatak entuzijazma, nakon toga su se na listi našli i nedostatak privatnog prostora i vremena.

"Nedostatak seksa i nerazumijevanje u tom području nakon nekog vremena može razdvojiti ljude i dovesti do drugih problema u vezi. Otkrijte ih na vrijeme i tako spriječite udaljavanje", rekao je autor istraživanja, Meneleos Apostolou.

Osoba koja shvati da njenom partneru nedostaje entuzijazma kada je seks u pitanju osjeća se poniženo.

Jedan od mnogobrojnih razloga je i provođenje previše vremena na poslu, a tek na četvrtom mjestu se kao razlog navodi loš seks i nerazumijevanje s partnerom oko ovog problema.

Kija Kockar

Scena

Oglasila se Kijina majka zbog rata njene kćerke i Kaće Živković

Osim toga, razlozi zbog kojih vam seks s partnerom vremenom postane neprivlačan su i svađe, razlika u karakteru i zlostavljanje.

Partneri koji su u međuvremenu postali roditelji, kažu da nemaju dovoljno vremena i prostora za vođenje ljubavi.

Podijeli:

Tagovi:

Seksualni odnosi

partneri

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Vic

Vicevi

Vic dana: Komšije

3 h

0
Откривен смртоносни вирус у Њемачкој

Zdravlje

Otkriven smrtonosni virus u Njemačkoj

3 h

0
Пилот, авион

Svijet

Lažni pilot upravljao avionima poznate kompanije

3 h

0
Кришто одбацила одлуку о преговарачу са ЕУ: "Неуставна је и незаконита"

BiH

Krišto odbacila odluku o pregovaraču sa EU: "Neustavna je i nezakonita"

3 h

0

Više iz rubrike

Љубавница мора да плати милионе жени са чијим мужем се швалерисала

Ljubav i seks

Ljubavnica mora da plati milione ženi sa čijim mužem se švalerisala

1 d

0
Par, ljubav

Ljubav i seks

Tajna skladnog braka krije se u ovim sitnicama

1 d

0
Након колико година брака жене најчешће варају мужеве?

Ljubav i seks

Nakon koliko godina braka žene najčešće varaju muževe?

2 d

0
Зашто се први пољубац никада не заборавља?

Ljubav i seks

Zašto se prvi poljubac nikada ne zaboravlja?

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

25

Oglasila se banjalučka policija o pokušaju prevare banke

12

20

Tinejdžerku (14) držao zaključanu na tavanu danima, pa se iživljavao nad njom

12

11

Tri greške zbog kojih kiseli kupus propada: Izbjegnite ih

12

09

Određen pritvor osumnjičenom za vrbovanje djevojčice

12

00

Neshvatljivo: Kipom kamiona udario u nadvožnjak auto-puta 9. januar

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner