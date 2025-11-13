Otkriven smrtonosni virus u Njemačkoj

Izvor:
Tanjug
13.11.2025
08:40
Komentari:0
Divlja forma virusa koji izaziva poliomijelitis otkrivena je u uzorcima otpadnih voda u Nemačkoj, saopšteno je iz nacionalnog zdravstvenog instituta te zemlje, prenio je Rojters.
Ovo otkriće uslijedilo je više od 30 godina nakon što su registrovani posljednji slučajevi dječje paralize u Njemačkoj, i prvi je slučaj da je divlji virus detektovan iz uzoraka u životnoj sredini u toj zemlji, otkako je počelo praćenje ove vrste 2021.
Najnovije otkriće predstavlja udarac za napore da se ova smrtonosna bolest iskoreni u svijetu, navodi agencija.
"Divlji poliovirus tipa 1 (WPV1) otkriven je u uzorcima otpadnih voda kanalizacije u Njemačkoj" , saopštio je Institut Robert Koh, dodajući da nisu prijavljeni slučajevi infekcije kod ljudi.
Svijet
Lažni pilot upravljao avionima poznate kompanije
Iz Instituta su naveli da je rizik po stanovništvo u Njemačkoj veoma mali usljed visokog procenta vakcinacije, kao i zbog toga što je detekcija divljeg virusa u kanalizacionim otpadnim vodama "izolovana" pojava.
Dječja paraliza je virusna infekcija koja može da izazove smrt ili paralizu, ali može da se spriječi vakcinacijom.
U svijetu postoje dva oblika poliomijelitisa, pri čemu je divlji polio ređa vrsta i prisutan je samo u Avganistanu i Pakistanu, podsjeća agencija.
Svijet
3 h0
BiH
3 h0
Republika Srpska
3 h1
Scena
3 h0
Zdravlje
5 h0
Zdravlje
15 h0
Zdravlje
20 h0
Zdravlje
21 h0
Najnovije
Najčitanije
12
25
12
20
12
11
12
09
12
00
Trenutno na programu