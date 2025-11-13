Logo
Large banner

Otkriven smrtonosni virus u Njemačkoj

Izvor:

Tanjug

13.11.2025

08:40

Komentari:

0
Откривен смртоносни вирус у Њемачкој

Divlja forma virusa koji izaziva poliomijelitis otkrivena je u uzorcima otpadnih voda u Nemačkoj, saopšteno je iz nacionalnog zdravstvenog instituta te zemlje, prenio je Rojters.

Ovo otkriće uslijedilo je više od 30 godina nakon što su registrovani posljednji slučajevi dječje paralize u Njemačkoj, i prvi je slučaj da je divlji virus detektovan iz uzoraka u životnoj sredini u toj zemlji, otkako je počelo praćenje ove vrste 2021.

Najnovije otkriće predstavlja udarac za napore da se ova smrtonosna bolest iskoreni u svijetu, navodi agencija.

"Divlji poliovirus tipa 1 (WPV1) otkriven je u uzorcima otpadnih voda kanalizacije u Njemačkoj" , saopštio je Institut Robert Koh, dodajući da nisu prijavljeni slučajevi infekcije kod ljudi.

Пилот

Svijet

Lažni pilot upravljao avionima poznate kompanije

Iz Instituta su naveli da je rizik po stanovništvo u Njemačkoj veoma mali usljed visokog procenta vakcinacije, kao i zbog toga što je detekcija divljeg virusa u kanalizacionim otpadnim vodama "izolovana" pojava.

Dječja paraliza je virusna infekcija koja može da izazove smrt ili paralizu, ali može da se spriječi vakcinacijom.

U svijetu postoje dva oblika poliomijelitisa, pri čemu je divlji polio ređa vrsta i prisutan je samo u Avganistanu i Pakistanu, podsjeća agencija.

Podijeli:

Tag:

virus

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пилот, авион

Svijet

Lažni pilot upravljao avionima poznate kompanije

3 h

0
Кришто одбацила одлуку о преговарачу са ЕУ: "Неуставна је и незаконита"

BiH

Krišto odbacila odluku o pregovaraču sa EU: "Neustavna je i nezakonita"

3 h

0
Шулић: Закон о заштити потрошача грађанима Српске доноси сигурност и већа права

Republika Srpska

Šulić: Zakon o zaštiti potrošača građanima Srpske donosi sigurnost i veća prava

3 h

1
Рада одговорила на гласине да је њен момак ожењен: ''Покајала сам се''

Scena

Rada odgovorila na glasine da je njen momak oženjen: ''Pokajala sam se''

3 h

0

Više iz rubrike

Dijabetes, mjerenje šećera u krvi

Zdravlje

U porastu broj oboljelih od dijabetesa u Republici Srpskoj

5 h

0
Када је кашаљ код дјеце аларм за родитеље, а када је само пролазна фаза?

Zdravlje

Kada je kašalj kod djece alarm za roditelje, a kada je samo prolazna faza?

15 h

0
Брза Храна

Zdravlje

Ove namirnice mogu povećati rizik od karcinoma, poslušajte savjet onkologa

20 h

0
Бол и нелагодност на десној страни стомака први су знаци масне болести јетре?

Zdravlje

Bol i nelagodnost na desnoj strani stomaka prvi su znaci masne bolesti jetre?

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

25

Oglasila se banjalučka policija o pokušaju prevare banke

12

20

Tinejdžerku (14) držao zaključanu na tavanu danima, pa se iživljavao nad njom

12

11

Tri greške zbog kojih kiseli kupus propada: Izbjegnite ih

12

09

Određen pritvor osumnjičenom za vrbovanje djevojčice

12

00

Neshvatljivo: Kipom kamiona udario u nadvožnjak auto-puta 9. januar

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner