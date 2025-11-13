Otkriven smrtonosni virus u Njemačkoj

Divlja forma virusa koji izaziva poliomijelitis otkrivena je u uzorcima otpadnih voda u Nemačkoj, saopšteno je iz nacionalnog zdravstvenog instituta te zemlje, prenio je Rojters.

Ovo otkriće uslijedilo je više od 30 godina nakon što su registrovani posljednji slučajevi dječje paralize u Njemačkoj, i prvi je slučaj da je divlji virus detektovan iz uzoraka u životnoj sredini u toj zemlji, otkako je počelo praćenje ove vrste 2021.

Najnovije otkriće predstavlja udarac za napore da se ova smrtonosna bolest iskoreni u svijetu, navodi agencija.

"Divlji poliovirus tipa 1 (WPV1) otkriven je u uzorcima otpadnih voda kanalizacije u Njemačkoj" , saopštio je Institut Robert Koh, dodajući da nisu prijavljeni slučajevi infekcije kod ljudi.

Iz Instituta su naveli da je rizik po stanovništvo u Njemačkoj veoma mali usljed visokog procenta vakcinacije, kao i zbog toga što je detekcija divljeg virusa u kanalizacionim otpadnim vodama "izolovana" pojava.

Dječja paraliza je virusna infekcija koja može da izazove smrt ili paralizu, ali može da se spriječi vakcinacijom.

U svijetu postoje dva oblika poliomijelitisa, pri čemu je divlji polio ređa vrsta i prisutan je samo u Avganistanu i Pakistanu, podsjeća agencija.