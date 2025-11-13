Šulić: Zakon o zaštiti potrošača građanima Srpske donosi sigurnost i veća prava

U redovnoj skupštinskoj proceduri Narodna skupština Republike Srpske nedavno je usvojila i Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj.

Ističe da je ključna stvar da građani Republike Srpske imaju znatno šira prava kao potrošači u odnosu na građane u FBiH, jer Ministarstvo trgovine i turizma stalno radi na zaštiti potrošača.

"U FBiH ne postoji zakon koji štiti potrošače, već se primjenjuje zakon BiH koji je veoma štur. Mi pratimo sve evropske standarde, imali smo javne rasprave o nacrtu zakona i razgovarali smo sa svim relevantnim osobama koje se bave zaštitom potrošača. To pokazuje da su ljudi širom Srpske zainteresovani, a pred nama je decembar mjesec poznat po različitim sniženjima i povećanoj kupovini pred praznike", kaže ministar trgovine i turizma Denis Šulić za RTRS.

Ističe da je zakonom omogućeno da niko ne može prevariti potrošača.

"Ako neko kupuje odjevni predmet ili drugi proizvod na akciji, mora znati da je akcijska cijena stvarna. Ranije su postojale situacije u kojima je "akcijska" cijena bila čak i viša od početne, ali to više neće biti moguće. Prodavci će morati istaknuti najnižu cijenu u posljednjih 30 dana, tako da potrošač u Srpskoj može jasno vidjeti kolika je stvarna ušteda kupovinom određenog proizvoda", rekao je Šulić.

Poručuje da je novi zakon obuhvatio i oblasti onlajn kupovine, te da će ovaj zakon zaštititi potrošača od trgovca koji posluje legalno.

"Zakon, naravno, ne može zaštititi one koji kupuju od nelegalnih prodavaca. Imali smo situacije u vezi s garancijama, pojedini trgovci su komercijalnu garanciju koristili u marketinške svrhe, predstavljajući je kao dodatni benefit, pa smo i to posebno uredili. Komercijalna garancija se više ne može koristiti u marketinške svrhe", istakao je Šulić.

Dodaje da je ministarstvo pokušalo napraviti sveobuhvatan zakon i poručuje da su u tome uspjeli, ali u najavi su inspekcije prema privrednim subjektima.

"Imaćemo sastanak sa Inspektoratom Srpske koji će sprovoditi kontrole. Poseban akcenat biće u decembru, jer tada počinje zimska sezona i period brojnih sniženja. Biće dosta inspekcijskih nadzora i u trgovini i u turizmu, jer želimo da građani što više uživaju u sigurnoj kupovini", jasan je Šulić.

Dodaje da će se pred poslanicima Narodne skupštine naći i zakon iz oblasti turizma, odnosno dopuna ovog zakona.

"Kada sam došao u ministarstvo, zatekao sam situaciju u kojoj se često govorilo da postoji velika siva, pa i crna zona u oblasti turizma. Tada smo postavili cilj da tu sivu zonu postepeno smanjujemo i da najrizičnije segmente uredimo zakonski. Mnogo toga smo uradili u ove tri godine. Usvojene su izmjene zakona o turizmu i ugostiteljstvu. Imali smo tri sistemska zakona iz oblasti turizma i jedan iz trgovine. Često imamo situacije da nam privredni subjekti koji posluju po zakonu s pravom kažu da ih "ubijamo inspekcijama", dok drugi rade potpuno neprijavljeni. Novim zakonom želimo da disciplinujemo one koji posluju legalno, a da potpuno onemogućimo rad u sivoj i crnoj zoni", naglasio je Šulić.

Podsjetio je da postoje udruženja građana koja su organizovala jednodnevne ture, te da je ova oblast bila uređena zakonom iz bivše Jugoslavije.

"Sada smo tome stali u kraj. Želimo da osiguramo putnike, bilo da putuju unutar Srpske ili van nje, i da im omogućimo kvalitetno putovanje. Na taj način podržavamo i turističke agencije", kaže Šulić.

Ministar se osvrnuo i na izmjene zakona u vezi sa turističkim vaučerima i napomenuo da je i u slučaju ovog zakon došlo do izmjena.

"Prethodnim zakonom vaučeri su bili predviđeni samo u slučaju određenih nepogoda. Taj zakon je donesen nedugo nakon pandemije korone, pa je bilo problema s pravilnikom koji definiše upotrebu vaučera. Vaučeri treba da budu subvencija, odnosno podsticaj. Novim zakonom predviđeno je da vaučere, osim građana Srpske, mogu koristiti i građani drugih zemalja. Imamo dobru saradnju i zahvaljujem se predsjedniku Dodiku, gospođi Cvijanović i Vidović, kao i ministru Miniću, koji je u potpunosti saglasan s ovim vidom podrške. To je obostrana korist i za građane i za privredu", rekao je Šulić.

Podsjeća da je prošle godine na Svesrpskom saboru donesena odluka da vaučeri važe i za građane Srpske i za građane Srbije. Dodaje da ukoliko neka druga zemlja iskaže interes da naši građani mogu koristiti vaučere, i oni su dobrodošli.

Ipak podsjeća da je bilo pritužbi građana na određene hotele.

"U nekoliko slučajeva utvrđeno je da su gosti dobijali različite cijene. Ako je neko zvao hotel i tražio dva noćenja, dobijao je cijenu od 300 KM, a ako je rekao da koristi vaučer – cijenu od 350 KM. U takvim slučajevima građani treba da obavijeste inspektore. Inspektori će se predstavljati kao gosti, i ako utvrde razliku između redovne cijene i cijene s vaučerom, taj hotel će biti kažnjen, izbačen iz projekta vaučera i izgubiće pravo na bilo kakve podsticaje. O tome će biti obaviještena i Vlada Srpske", jasan je Šulić.

Poručuje da će prema onima koji krše zakon postojati nula tolerancije.

"Moja ruka je pružena svakom čovjeku i svakom privrednom subjektu, sve dok je i s druge strane pružena ruka saradnje. Imaćemo nultu toleranciju prema svakom hotelu koji ne poštuje pravila, jer ista pravila važe za sve", zaključio je Šulić.