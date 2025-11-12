Dodik: Ubjedljivom pobjedom Siniše Karana pokazaće se snaga naroda

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozvao je večeras građane Čelinca da na prijevremenim predsjedničkim izborima podrže kandidata SNSD-a Sinišu Karana koji je bori za Srpsku i garantuje joj mir.

Dodik je naveo da će se ubjedljivom pobjedom Siniše Karana pokazati snaga naroda.

On je istakao na centralnoj tribini u Čelincu da SNSD i koalicioni partneri nastavljaju političku borbu za Republiku Srpsku i da se treba riješiti stranog intervencionizma.

Karan je rekao da se okupator Kristijan Šmit drznuo da srpskom narodu oduzme najveću vrijednost u modernoj demokratiji - suvereno pravo da bira svoje predstavnike.

On je poručio da narod u Republici Srpskoj neće dozvoliti nikome da mu bira predstavnike, što pokazue večerašnji skup u Čelincu, kao što će pokazati i u cijeloj Srpskoj 23. novembra.

"Ovo nisu izbori nego referendum u kome će narod srušiti okupatora Šmita, a potvrditi suvereno pravo da bira svoje predstavnike", naglasio je Karan.

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da su predstojeći izbori iznuđeni, ali da će SNSD sa koalicionim partnerima pokazati snagu i narodnu volju tako što će biti izabran Siniša Karan.

"Sigurni smo da i na ovakvim izborima, gdje neko drugi kreira pravila, SNSD treba da pokaže snagu sa svojim koalicionim partnerima", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je snaga SNSD-a i ove koalicije snaga Srpske.

Predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a u Čelincu Vlado Gligorić istakao je da Čelinac večeras šalje poruke podrške kandidatu Siniši Karanu, da se brani mandat koji je dobijen 2022. godine za predsjednika Srpske i da se bira kandidat koalicije, a ne Šmitov kandidat.

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da vladajuća koalicija neće dozvoliti da bilo čiji eksperimenti prave rovove po Republici Srpskoj gdje bi se ratovalo na radost neprijatelja naroda u Srpskoj.

"Srpska će biti jedinstvena, a oni neka rovove prave po Sarajevu", poručio je Stevandić.

Tribini su prisustvovali i predsjednici Socijalističke partije Srpske Goran Selak i Narodne partije Srpske Darko Banjac.